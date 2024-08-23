ثغرة في «أوفيس» تسهل اختراق أجهزة ماك

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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رصد تقرير حديث، ثغرة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس مثل «إكسيل» و«باور بوينت» و«وورد» و«أوتلوك» و«تيمز» وOneNote على أجهزة ماك الحاسوبية التي تنتجها شركة أبل، تجعلها معرضة للاختراق، بحسب موقع howtogeek.

وأفاد التقرير بأن ثغرة «حقن المكتبة» تجعل الحاسوب مفتوحاً للاتصال الخارجي، ما يعني أنه يمكن للمتسللين عبر الثغرة تسجيل الفيديو والصوت، أو الوصول إلى البيانات الشخصية، أو تسجيل الدخول على الجهاز، وكذلك إمكانية إرسال رسائل بريد إلكتروني من خلال تطبيق أوتلوك، أو عرض الصور في مجلد الصور. ووفق كبير مهندسي أبحاث الأمن السيبراني في «سيسكو تالوس»، تقول مايكروسوفت إن هذه المشكلات «منخفضة المخاطر».