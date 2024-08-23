ماسك: ملايين البشر بشريحة دماغية قريباً

المصدر: (دبي - وكالات)

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أكدت شركة تكنولوجيا الدماغ الناشئة نيورالينك Neuralink التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن الشريحة التي زرعتها المصممة للسماح للمرضى المصابين بالشلل باستخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير بمفردهم، تعمل بشكل جيد في مريض تجريبي ثانٍ. وتوقع إيلون ماسك أن يستخدم ملايين الناس شريحة دماغية في غضون السنوات العشر المقبلة.

وكتب ماسك على شبكة «إكس»: «إذا سارت الأمور على ما يرام، ففي غضون بضع سنوات سيحصل مئات الأشخاص على نيورالينك Neuralink، وربما في غضون 5 سنوات سيحصل عليها عشرات الآلاف، وفي غضون 10 سنوات سيحصل عليها الملايين».