الذكاء الاصطناعي «سكرتير خاص» في هواتف «بيكسل» الجديدة

المصدر: (كاليفورنيا - وكالات)

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كشفت «جوجل» عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي «بيكسل» عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي، فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها «جوجل»، واحدة يختص بها «بيكسل» فقط، تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضاً سحب «جيميناي»، برنامج الدردشة الآلي من «جوجل»، فوق تطبيق آخر للإجابة عن أسئلة أو إنشاء محتوى.

لكنّ نجم اللقاء كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ إن «جيميناي»، برنامج «جوجل» الرئيسي في هذا المجال، بات مدمجاً في صميم الأجهزة، بحيث يتيح للمستخدمين التواصل المباشر معها.

وقالت جيني بلاكبيرن، وهي من نواب رئيس المجموعة «من خلال عروضنا التوضيحية، يمكنكم أن تروا كيف سيساعدكم «جيميناي» من خلال جمعه بين معارف عن العالم الحقيقي، والمعلومات المتعلقة بكم، والتطبيقات التي تستخدمونها كل يوم».

وتتمتع «جوجل» بأرجحية كبيرة في المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تجمع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها الواسعة النطاق، ومن بينها محركها للبحث ونظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة «اندرويد»، وتطبيقات مثل «يوتيوب» و«جوجل مابس»، و«جي ميل».

ومن خلال تزويد أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، يمكنها أن تصبح أشبه بسكرتير ذي معرفة كلية، متاح الاستخدام في أي وقت، يستطيع تنفيذ عدد كبير من المهام نيابة عن المستخدم.وتتميز طرز «بيكسل 9» بشريحة مصممة خصيصاً لـ«جيميناي»، قادرة على فهم البيانات وإنتاجها في شكل نصوص وأصوات وصور وغير ذلك.

وقالت شيناز زاك، إحدى المسؤولات عن منتجات «بيكسل»، خلال مؤتمر صحافي: «إن جيميناي يمكن أن يوفر للمستخدمين مساعدة شخصية لا مثيل لها، من خلال ولوجه، بإذن منهم، للمعلومات المناسبة في بريدهم الإلكتروني، وفي تقويمهم calendar، وفي الكثير غيرهما».

وسيكون في وسع أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثلاً تحديد موعد مع مصفف الشعر أو الميكانيكي، وكتابة الرسائل، والعثور على لقطات الشاشة واستخراج المعلومات منها، والاطلاع على دعوة لحضور نشاط ما، والتحقق من إمكان مشاركة المستخدم فيه، وسوى ذلك من المهام.

وقال متحدث باسم الشركة: إن «بيكسل 9» و«بيكسل 9 برو إكس.إل» يأتيان بشاشة مقاس 6.8 بوصات سيبدأ طرحهما في وقت لاحق هذا الشهر. أما «بيكسل 9 برو»، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، و«بيكسل 9 برو فولد» القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر. وأعلنت «جوجل» أيضاً عن إصدارات جديدة مثل ساعتها الذكية، «بيكسل ووتش 3»، وسماعة الأذن اللاسلكية «بيكسل بودز برو 2».

كما أضافت «جوجل» ميزة «لوس أوف بالس» أو فقدان النبض إلى ساعة بيسكل ووتش الجديدة. تستخدم الميزة خوارزميات لتحديد ما إذا كان قلب المستخدم قد توقف ويمكنها الاتصال بخدمات الطوارئ. وستتوفر الميزة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.