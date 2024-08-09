«آبل» تدرس فرض 20 دولاراً رسوماً للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - «وكالات»

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تدرس آبل فكرة فرض رسوم تصل إلى 20 دولاراً على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستقدمها ضمن نظامها الجديد «آبل إنتليجنس»، في خطوة تسعى من خلالها الشركة لتعزيز نمو قطاع الخدمات المربح، بحسب تصريحات لمحللين لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

ومن المقرر أن تطلق آبل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في بعض الأجهزة خلال العام الجاري؛ وكانت الشركة قد وعدت عند الإعلان عن النظام في يونيو 2024 بتعزيز مساعد الصوت «سيري» وإضافة ميزات جديدة مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والصور تلقائياً. ويقول المحللون إن هذه الميزات ستطرح تدريجياً، ولن تتوفر في مناطق مثل الصين وأوروبا في البداية.

كما يمكن أن تفرض آبل اشتراكاً مقابل التطبيقات الأكثر تقدماً. وأوضحوا أن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مكلف، وأن آبل سترغب في تحويل هذه التكلفة إلى المستخدمين، مضيفين أن البرمجيات والخدمات تجعل من الأسهل بالنسبة لآبل تمرير التكلفة من خلال نموذج الاشتراك في آبل ون.

وتبلغ تكلفة اشتراك «آبل ون» 19.95 دولاراً شهرياً، ويمنح المستخدمين الوصول إلى العديد من خدمات آبل، بما في ذلك آبل ميوزيك، ويرى شاه أن «آبل يمكن أن تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 دولاراً مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وربما تكون جزءاً من اشتراك آبل ون».

وأوضحوا أن آبل إنتليجنس يمكن أن تمنح العملاق الأمريكي خياراً لإطلاق خدمة اشتراك مجمعة مع العديد من الخدمات بسعر واحد. ولا يعد فرض رسوم على عروض الذكاء الاصطناعي أمراً غير معتاد؛ فشركة «أوبن إيه آي» تفرض رسوم اشتراك مقابل ميزات «تشات جي بي تي» ومايكروسوفت على أداة «كو بايلوت».