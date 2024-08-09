4.73 مليارات مستخدم للبريد الإلكتروني بحلول 2026

المصدر: دبي - البيان

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تشير توقعات كاسبرسكي إلى نمو عدد مستخدمي البريد الإلكتروني حول العالم إلى 4.73 مليارات بحلول العام 2026، حيث أصبح البريد الإلكتروني إحدى أهم منصات الاتصال في العصر الرقمي، وعنوان هويتهم الرقمية الرئيسية،. لذا تبحث كاسبرسكي ما يمكن للمحتالين فعله باستخدام عنوان البريد الإلكتروني لأحدهم، وكيفية الحفاظ عليه آمناً.

وقال براندون مولر، الخبير الفني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كاسبرسكي: «تماماً كما اسمك، هناك كمية هائلة من المعلومات المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني، إذ تعتبر كل من عناوين بريدنا الإلكتروني المهنية والشخصية من بين الأصول الرئيسية، التي تستقطب اهتمام مجتمع متنامٍ من مجرمي الإنترنت المتطورين في جميع أنحاء العالم».

وتتطلب معظم نماذج تسجيل الدخول عبر الإنترنت، والبوابات الرقمية، وتجار التجزئة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول عنوان بريد إلكتروني، لذا حتى مع حاجة المخترقين إلى كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني والحسابات الرقمية للشخص لإمكانية الوصول فإن عنوان البريد الإلكتروني نقطة بداية مهمة بالنسبة لهم لتنفيذ سيناريوهات احتيالية مختلفة.

ويمكن لمجرمي الإنترنت استهداف الفرد برسائل التصيد الاحتيالي، التي تحتوي على مرفقات برمجيات خبيثة، أو روابط خبيثة لمواقع إلكترونية احتيالية، كما بمقدورهم أيضاً توظيف أساليب الهندسة الاجتماعية المتطورة للحصول على تفاصيل شخصية، مثل رقم الحساب المصرفي للشخص، أو رقم هويته، أو عنوانه الفعلي، أو رقم هاتفه، أو كلمات مروره من بين أشياء أخرى.