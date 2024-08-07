الشاشات الرقمية تغير عاداتنا الغذائية

المصدر: (دبي - البيان)

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وجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب فلوريدا، أن منصات الطلب الرقمية تؤثر بشكل كبير في سلوك المستهلك.

حيث أظهرت الدراسة أن الشاشات الرقمية تؤدي إلى اختيارات طعام أكثر تساهلاً وأعلى إنفاقاً، مقارنة بالطرق التقليدية مثل القوائم المطبوعة.

ولاحظت الدراسة التي نُشرت في مجلة أكاديمية علوم التسويق، أن سلاسل رئيسة مثل بانيرا بريد وماكدونالدز تستخدم أكشاكاً تعمل باللمس، في حين أن سلاسل أخرى مثل تشيليز وآبل بيز لديها أجهزة لوحية على الطاولة.

وقارن البحث الذي شمل ست دراسات للمطاعم ودراستين مختبريتين، القوائم الرقمية بالقوائم المادية، وبمراجعة أكثر من 23000 طلب من مطاعم مختلفة، وجدت الدراسة أن

61 % من الطلبات الرقمية كانت غير صحية، وهو ما يزيد قليلاً عن الطلبات غير الرقمية.

كما وجدت الدراسة أن القوائم الرقمية لها تأثير أكبر في طلبات العشاء، حيث يشعر الناس بالتعب أكثر ويعتمدون على التكنولوجيا أكثر في المساء، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر تلقائية مع جهد إدراكي أقل، والمعروف باسم «تأثير جوجل». غير أن الأشخاص الملمين بالتكنولوجيا كانوا أقل تأثراً بهذه الظاهرة.