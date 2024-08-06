نجاح ثاني زراعة لشريحة إلكترونية في دماغ بشري

المصدر: (دبي - وكالات)

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أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة «نيورالينك» نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ متطوع، ضمن جهود شركته لتحسين تقنية «واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب».

وتجري «نيورالينك» عملية اختبار على جهازها، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي. وكان نولاند أرباو، أول شخص يخضع لعملية زرع تلك شريحة في يناير الماضي. وسمح الجهاز للرجل الذي شُلّ من الكتفين إلى أسفل نتيجة حادث سباحة في عام 2016، في البداية بلعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك إن 400 من أقطاب الزرع في دماغ المريض الثاني تعمل. وتقول شركة «نيورالينك» إن غرستها تستخدم 1024 قطباً كهربائياً. وأضاف ماسك: «يبدو أن الأمر سار على ما يرام مع الغرسة الثانية. إنه يعمل بشكل جيد للغاية».