الذكاء الاصطناعي.. مساعد ممتاز للطبيب

المصدر: (دبي ــ البيان)

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تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وباتت تستخدم في العديد من المجالات ومن ضمنها المجالات الطبية، فهل يمكن لهذه التقنيات في المستقبل أن تحل محل الطبيب؟

وحول الموضوع قال فيكتور تكاتشيف، الخبير التقني والمدير الفني لشركة OmicsWay خلال فعاليات مؤتمر«علامات الأورام: الجوانب الأساسية والسريرية» التي عقدت في روسيا: «الذكاء الاصطناعي في الطب لا يمكنه أن يحل محل الطبيب، بل يستخدم لتعزيز إمكانيات تشخيص وعلاج المرضى»، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأضاف: «على الرغم من كل المخاوف، الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يغني عن الطبيب، فطريقة التفكير والتحليل لدى هذه البرمجيات مختلفة عن طرق تفكير البشر. نرى أن استخدام هذه التقنية في الطب هو مجرد تغيير في نهج العمل. نحن بحاجة دوماً للأطباء والأخصائيين الطبيين من مختلف المجالات».

وأشار تكاتشيف إلى «أن الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في سرعة معالجة البيانات، وتحليلها ما يساعد الأطباء في عملهم، لكن لا يمكن الاستغناء عن الخبرات البشرية في تقييم الوضع ككل أثناء عمليات التشخيص والعلاج، كما لا يمكن الاستغناء عن الأخلاقيات والتواصل البشري في مجال الطب».