أرباح «ميتا» تتجاوز التوقعات

المصدر: (سان فرانسيسكو - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت شركة «ميتا» الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام وواتساب، ارتفاعاً كبيراً في أرباحها الفصلية بفضل الإعلانات عبر الإنترنت، والذكاء الاصطناعي.

وارتفع صافي أرباح الشركة 73 % على أساس سنوي، إلى 13.5 مليار دولار في الربع الثاني، من إيرادات بلغت 39 ملياراً بارتفاع 22 %. وحققت الشركة ربحية سهم بنحو 5.16 دولارات للسهم مقارنة مع توقعات بنحو 4.73 دولارات للسهم الواحد الذي تتوقعه LSEG، ومقابل 2.98 دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وعاودت المجموعة التي فرضت عليها عقوبات في البورصة خلال الربع الأول بسبب زيادة النفقات، رفع نطاق استثماراتها الرأسمالية، التي باتت تتراوح بين 37 و40 مليار دولار لهذا العام. وأكد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة، أن «ميتا ايه آي في طريقه ليصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً بنهاية العام».

وبدأت «ميتا» في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، من خلال خوارزميات توصيات المحتوى وخوارزميات استهداف الإعلانات.

وذكر زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتمكن قريباً من إنشاء إعلانات بنفسه وجعلها مخصصة بحسب اهتمام المستخدم، مضيفاً «على المدى البعيد، ستفيدنا الشركات بأهدافها التجارية ونحن نتولى الباقي من أجلها».

وكجزء من تقرير أرباح الشركة، سجلت وحدة «رياليتي لابس» التابعة لـ«ميتا» والمسؤولة عن ابتكار الأجهزة والبرمجيات الخاصة بعالم «ميتافيرس» (مزج بين العالمين الحقيقي والافتراضي عبر نظارات وخوذ عالية التقنية)، سجلت خسائر وصلت إلى 4.5 مليارات دولار خلال هذا الربع.