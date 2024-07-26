بريطانيا تغرّم «تيك توك» 2.5 مليون دولار

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت السلطات البريطانية غرامة على منصة مقاطع الفيديو «تيك توك» بقيمة 1,875 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لعدم تقديمها معلومات طلبتها في الوقت المحدد الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام والاتصالات «أوفكوم».

وأوضحت الهيئة في بيان أنها «وقّعت غرامة قدرها 1,875 مليون جنيه إسترليني على «تيك توك» لعدم استجابتها بدقة طلباً رسمياً للحصول على معلومات عن وظيفة الأمان المتعلقة بالرقابة الأبوية».

وأخذت «أوفكوم» على المنصة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية تقديمها معلومات غير دقيقة عن هذه الوظيفة في نهاية عام 2023 وتأخرها في تصحيح خطأها.

واعترفت «تيك توك» في بيان تلقته وكالة فرانس برس بأنها قدمت «عن غير قصد معلومات غير دقيقة إلى «أوفكوم» في ما يتعلق باستخدام» أدوات الرقابة الأبوية في المملكة المتحدة، «قللت بشكل كبير» من العدد الحقيقي للمستخدمين.

وأضافت «مع أننا قدمنا المعلومات الصحيحة لاحقاً، قصّرنا في التزاماتنا من خلال عدم الإبلاغ عن الخطأ عاجلاً ونعتذر عن أي تعطيل سبّبه هذا الأمر»، مؤكدة أنها حسّنت عملياتها الداخلية.

وأشارت «أوفكوم» إلى أن «تيك توك قدمت في نهاية المطاف بيانات دقيقة، وإن كانت جزئية، في 28 مارس الماضي، أي بعد أكثر من سبعة أشهر من الموعد النهائي الأولي». (لندن - أ ف ب)