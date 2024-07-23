"أبل" تكشف عن الهواتف الداعمة لنظام "iOS 18"

المصدر: وكالات

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أعلنت "أبل" الشهر الماضي عن سلسلة من تحديثات الذكاء الاصطناعي "AI" لأنظمة التشغيل الخاصة بها، وكشفت الشركة الامريكية النقاب عن نظام التشغيل iOS 18، المتوفر حالياُ في نسخته التجريبية، حيث تقوم "أبل" بإزالة طراز أو اثنين من هواتف آيفون القديمة من قائمة الأجهزة المدعومة في كل مرة تقوم فيها بإصدار نظام "iOS" جديد.

وبحسب موقع "زيد نيت" إن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون متوفرة في "iPhone 15 Pro" والإصدارات الأجدد، حيث تتطلب تلك الميزات قوة المعالجة لمجموعة شرائح A17 Pro أو الشرائح الأحدث.

وسيظل نظام iOS 18 متاحاً للعديد من الأجهزة القديمة، هي:

آيفون 15

آيفون 15 بلس

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

آيفون 14

آيفون 14 بلس

آيفون 14 برو

آيفون 14 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون إكس إس

آيفون إكس إس ماكس

آيفون إكس آر

آيفون إس إي

ولن تدعم هواتف iPhone X أو iPhone 8 أو الطرازات السابقة النظام الجديد.