مجلس الأمن السيبراني يوصي بتحديث متصفح "غوغل كروم"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح غوغل كروم إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، لسد ثغرات أمنية يمكن استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بعد، ما قد يعرض البيانات و الأنظمة للخطر.

ونشر المجلس تحذيراً على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X" قائلاً: "أصدرت جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـجوجل كروم، لسد الثغرات الأمنية ،التي تمكن من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بعد مما قد يعرض البيانات و الأنظمة للخطر, لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح جوجل كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل".

وأرفقت التدوينة برابط يمكن من خلاله الإطلاع على تفاصيل الثغرات:

https://chromereleases.googleblog.com

https://chromereleases.googleblog.com/2024/06/stable-channel-update-for-desktop.html