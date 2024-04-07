عملية تنظيف.. "إكس" تحذر المستخدمين من فقدان المتابعين

المصدر: د ب ا

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حذرت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) المستخدمين من احتمال حدوث انخفاض كبير في عدد حسابات المتابعين لهم في الوقت الذي تحاول فيه شركة "إكس" تطهير المنصة من بعض الحسابات الوهمية والآلية على نطاق واسع.

وذكرت شركة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر إعلان نشره حساب "الأمان" لمنصة إكس إنها ستبدأ "مبادرة كبيرة واستباقية" لمسح الحسابات التي تنتهك قواعد إكس بشأن إساءة استغلال المنصة أو إرسال الرسائل المزعجة للمستخدمين.

تأتي هذه الخطوة بعد قليل من إعلان "إكس" تعيين مسئولين اثنين كبيرين في فريق الأمان والسلامة وهما كيلي ماكربورت الموظفة في الشركة كرئيسة جديدة لفريق الأمان وييل كوهين المسؤول السابق في شركة بابليسيا ميديا.

يذكر أن الحسابات المزيفة والآلية واحدة من المشكلات التي يسعى ماسك إلى القضاء عليها، حيث قال للعاملين في شركة "تويتر" في نوفمبر 2022 عقب الاستحواذ عليها إن محاربة هذه الحسابات ستكون أولوية لديه.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن مشكلة الحسابات المزيفة والآلية أثبتت أنها أشد صعوبة مما كان متوقعا، خاصة بعد شطب أعداد كبيرة من الوظائف في شركة "إكس" مما جعل فريق الثقة والأمان في تويتر يعاني من نقص شديد في الموظفين المطلوبين للقيام بمهام الفريق. كما ظل منصب قائد الفريق شاغرا لمدة 10 أشهر تقريبا بعد رحيل كل من إيلا إيروين ويويل روث في إطار خطة إعادة الهيكلة التي نفذها ماسك بعد الاستحواذ على الشركة مقابل أكثر من 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

في الوقت نفسه أدى التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة صعوبة التعامل مع مشكلة الحسابات الوهمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

