لماذا كذبت روبوتات الذكاء الاصطناعي على البشر في 2023 ؟

المصدر: إعداد - حسين جمو

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حين سئلت روبوتات الذكاء الاصطناعي العام الماضي عما إذا كانوا سيتسببون بطرد البشر من وظائفهم، كانت الإجابة هي النفي، والتأكيد بلهجة ودودة: "لن نسرق من البشر وظائفهم"!.

وكانت تلك الإجابة مثيرة للإعجاب، لكنها لم تكن "مطمئنة" عموماً لأنها مبرمجة مسبقاً عبر "بيانات - داتا" مسبقة تنتج صياغات لغوية تبعث على الطمأنينة بخصوص هذا السؤال تحديداً. فالمطورون الرئيسيون للتكنولوجيا يحبذون مثل هذه الإجابات بينما يمضون قدماً في خططهم في تقليص الوظائف.

ويبدو أن عام 2024 سيشهد بداية موجة كبيرة من تخفيضات الوظائف ضمن التأثيرات الجانبية للذكاء الاصطناعي، حيث شهد أول أسبوع من العام الجديد إلغاء الشركات الكبرى في وادي السيليكون أكثر من 5500 وظيفة في أول عشرة أيام من العام، في استمرار لمسار 2023 الذي فقد فيه نحو 263 ألف شخص وظائفهم في القطاع.

اضطرابات مقلقة في الوظائف

وبدأ قطاع التكنولوجيا العام الجديد بسلسلة من التخفيضات الجديدة في الوظائف التي تأتي في نفس الوقت الذي يضاعف فيه القطاع استثماراته في الذكاء الاصطناعي.

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسببت في طرد العمال من وظائفهم كانت نقطة قلق رئيسية في وادي السيليكون وخارجه خلال العام الماضي، إلا أنه ليست كل عمليات تسريح العمال الأخيرة في صناعة التكنولوجيا مرتبطة بشكل مباشر بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تحل محل العمال ببساطة.

لكن العديد من إعلانات خفض الوظائف الأخيرة جاءت في أعقاب إعلان تلك الشركات نفسها عن استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إعادة تخصيص الموارد، وقد أشار عدد متزايد من شركات التكنولوجيا صراحة إلى الذكاء الاصطناعي كسبب لإعادة التفكير في عدد الموظفين.

يمكن أن تشير اضطرابات العمل المستمرة التي تتكشف في نفس الصناعة التي تنتج الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الاضطرابات القادمة حيث من المتوقع أن تعيد التكنولوجيا تشكيل مشهد الأعمال الأوسع في السنوات المقبلة.

وأعلنت كل من جوجل وأمازون عن عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال هذا الأسبوع مما أثر على مئات العمال في مختلف أقسام الأعمال. تأتي أخبار تخفيض الوظائف في عملاقي التكنولوجيا بعد أشهر من إعلان الشركتين بشكل منفصل عن استثمارات بمليارات الدولارات في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي.

وهذا الأسبوع أيضًا، قالت منصة التواصل الاجتماعي Discord إنها ستخفض عدد موظفيها بنسبة 17%.

كما أعلنت شركة Unity Software، صانعة التكنولوجيا المستخدمة في ألعاب الهاتف المحمول الشهيرة مثل Pokemon Go، إنها ستخفض 25% من قوتها العاملة.

وقال تطبيق تعلم اللغة Duolingo إنه سرح حوالي 10% من العاملين المتعاقدين معه.

في المحصلة، كان هناك أكثر من 5500 موظف في مجال التكنولوجيا فقدوا وظائفهم في أقل من أسبوعين من عام 2024.

جشع الشركات أم رفع الكفاءة؟

ومع استمرار عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، بدأ المدافعون عن العمال وحتى المشرعون يلاحظون ذلك.

وأصيب موظفو جوجل الذين فقدوا وظائفهم هذا الأسبوع بالصدمة عندما اكتشفوا عبر البريد الإلكتروني أنه تم تسريحهم، وفقًا لبارول كول، مهندس برمجيات جوجل ورئيس اتحاد عمال ألفابت.

وانتقد كول عمليات تسريح العمال ووصفها بأنها "غير ضرورية وتؤدي إلى نتائج عكسية" في بيان لشبكة "سي إن إن" انتقد فيه "جشع الشركات".

وأضاف كول أن "عمليات التسريح من العمل تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في مكان العمل وتجبر العمال على العمل بموارد أقل"، قائلاً إنه حتى أولئك الذين يبقون في العمل "يعملون في قلق دائم من أنهم سيكونون التاليين".

وقالت جوجل، من جانبها، إن التخفيضات كانت لمساعدة الفرق "على أن تصبح أكثر كفاءة وتعمل بشكل أفضل"، وأنها تدعم الموظفين المتأثرين "أثناء بحثهم عن أدوار جديدة هنا في جوجل وخارجها".

تصحيح التوظيف

وتأتي أحدث التخفيضات في قطاع التكنولوجيا بعد عامين مؤلمين للغاية بالنسبة للصناعة، حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم وسط إعادة ضبط الطلب الناجم عن الوباء.

تم تسجيل حوالي 262,682 عملية تسريح للعمال في صناعة التكنولوجيا في عام 2023، وفقًا لبيانات Layoffs.fyi، بعد 164,969 عملية تسريح في العام السابق.

وفي تصريح لشبكة سي إن إن" الأمريكية، قال روجر لي، مؤسس الشركات الناشئة الذي كان يتتبع منذ فترة طويلة عمليات تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا عبر موقعه الإلكتروني Layoffs.fyi، إن العديد من شركات التكنولوجيا لا تزال تحاول "تصحيح التوظيف الزائد أثناء ظهور الوباء".

حيث أدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية بشكل كبير، حيث اضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى العمل والتواصل الاجتماعي والتسوق من المنزل. على هذه الخلفية، شهدت صناعة التكنولوجيا موجة توظيف ملحوظة. ولكن مع تخفيف القيود الوبائية في السنوات التي تلت ذلك، وتزايد حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي، شهدت صناعة التكنولوجيا أكبر تراجع لها منذ انهيار الدوت كوم في عام 2000، مما أدى إلى خفض عشرات الآلاف من الوظائف في تتابع سريع.

ذوي الياقات البيضاء

وبينما يقول لي إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتراجع التكنولوجي استمرا لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية، إلا أنه يضيف أن "عددا متزايدا من شركات التكنولوجيا قد تذرع بالذكاء الاصطناعي كسبب لتسريح العمال".

في العام الماضي، أشارت شركات بما في ذلك Chegg وIBM وDropbox إلى ظهور الذكاء الاصطناعي كسبب لإعادة التفكير في التوظيف. وفي الآونة الأخيرة، اقترحت Duolingo وحتى Google نفس الشيء في سعيهم لتعبئة الموارد للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وبما أن المدى الكامل لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا يزال يكشف عن نفسه، فقد قال الباحثون إن مئات الملايين من الوظائف على مستوى العالم يمكن أن تتأثر، على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه القدرة على خلق وظائف جديدة ومختلفة في المستقبل.

وفي مارس الماضي، قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، إن ما يصل إلى 300 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم يمكن فقدانها أو تقليصها بسبب ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويبدو أن العمال ذوي الياقات البيضاء هم الأكثر عرضة للخطر.

ويشير بحث منفصل أيضًا إلى أن وظائف النساء يمكن أن تتأثر بشكل غير متناسب باعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.