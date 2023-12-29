غوغل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بخصوصية المستهلكين

المصدر: ا ف ب

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وافقت شركة غوغل على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

في قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي غوغل توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية قدمت عام 2020 وتقول إن "ملايين الأفراد" يرجح انهم تأثروا.

وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم قالوا إن الشركة تتبعتهم أثناء زيارتهم "غوغل أناليتيكس" أو مدير الإعلانات في "وضع التصفح الخاص" بدون تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بهم.

وهذا يصل الى خمسة مليارات دولار على الأقل.

وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا إن ممارسات غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم "عمدا".

وجاء في الدعوى أن غوغل وموظفيها اعطيوا "القدرة على معرفة تفاصيل حميمة عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت".

وأضافت "لقد حولت غوغل نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة بدون أي مساءلة لدرجة لم يكن ليتصورها جورج أورويل".

ولم يتم الافصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. من المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير 2024".