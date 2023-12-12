«يلا» ومتجر تطبيقات «هواوي» يطلقان مسابقة سيد اللودو

المصدر: دبي - البيان

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نظمت منصة ألعاب يلا لودو (لعبة الطاولة الأكثر إدراراً للإيرادات على مستوى العالم) وبالتعاون مع متجر تطبيقات هواوي مسابقة سيد اللودو، وهي بطولة ألعاب رائدة يتم تنظيمها للمرة الأولى في مركز (ڤي أو ڤي) للألعاب (VOV Gaming) في الرياض.

وقد شهدت هذه البطولة التي تم تنظيمها يوم الجمعة (1 ديسمبر) أجواء من الإثارة والحماس، فإلى جانب كونها استعراضاً للمهارات الفائقة التي يتمتع بها اللاعبون المشاركون، مثّلت هذه البطولة أيضاً علامة فارقة في مسيرة متجر تطبيقات هواوي، وتأتي كدليل آخر يؤكد أن يلا لودو هي منصة ترفيهية اجتماعية رائدة تهتم بلاعبيها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي تعاون استثنائي أضفى مزيداً من التميز على هذه الفعالية، عقد متجر تطبيقات هواوي شراكة مع مركز (ڤي أو ڤي) للألعاب وريد بُل موبايل. وقد أثرى هذا التحالف الاستراتيجي جاذبية البطولة وأسهم أيضاً في تضافر خبرات متنوعة لتحسين كافة جوانب تجربة الألعاب للمستخدمين.

وعلى مدار أسبوعين من المنافسة الافتراضية التي سبقت البطولة النهائية، وقع الاختيار على 32 فائزاً للقدوم إلى الرياض للتنافس في البطولة النهائية الحضورية، والتي تكللت بفوز ثلاثة لاعبين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد منافسة حامية ترافقت بتفاعل حماسي من الجمهور.

وكان من أبرز أحداث البطولة لحظة الإعلان عن الفائز باللقب والكشف الجوائز القيّمة التي قدمها متجر تطبيقات هواوي للفائزين الثلاثة، حيث كانت الجائزة الأولى 100 ألف ريال سعودي، والجائزة الثانية 30,000 ريال سعودي، والجائزة الثالثة 20 ألف ريال سعودي.

وأعرب صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا، عن سعادته بإقامة بطولة يلا لودو المشتركة للأبطال، حيث قال: «يسعدنا إقامة هذه البطولة الحماسية لمستخدمينا بالتعاون مع متجر تطبيقات هواوي، وتمثل هذه الفعالية دليلاً آخر يعكس التزامنا بتوفير تجارب تفاعلية وتعزيز حس الانتماء لمجتمع الألعاب من خلال مبادرات الألعاب المبتكرة».

كما أعرب مدير تطوير الأعمال في مركز ألعاب هواوي عن سعادته البالغة بالمشاركة الحماسية التي شهدتها البطولة، وأكد التزام العلامة التجارية بتعزيز ودعم بناء مجتمع ألعاب يمتاز بحيويته ونشاطه. وقال: «نحن سعداء للغاية في متجر تطبيقات هواوي بالمشاركة في تنظيم هذه الفعاليات الحماسية بالشراكة مع يلا لودو».

وأضاف: «نعمل في متجر تطبيقات هواوي بالتماشي مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للألعاب، لذا سنواصل جهودنا في تقديم المزيد من الألعاب والفعاليات الرياضية الإلكترونية في السعودية لإثراء الحياة الرقمية هناك وللتأكيد على التزامنا بتقديم تجارب فريدة وتفاعلية من خلال متجر تطبيقات هواوي».

مع التطور المستمر لقطاع الألعاب، يلتزم متجر تطبيقات هواوي بالابتكار لضمان بقائه وجهة موثوقة ومثيرة للاعبين، حيث يمكن للأشخاص استكشاف الألعاب والمنافسة والتواصل بطرق تفوق حدود تجارب الألعاب التقليدية.

وتتميز «يلا لودو» بكونها منصة حيوية وديناميكية للعبة لودو الكلاسيكية، تتمحور حول مجتمعها وتولي اهتماماً كبيراً بلاعبيها. كما برهنت بطولة لودو على التزام المنصة الراسخ بتعزيز الروح التنافسية وجهودها المستمرة لإسعاد وإرضاء اللاعبين.