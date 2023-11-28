قمة مطوّري هواوي تحلّق إلى آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الأسواق

المصدر: البيان

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انطلقت قمة مطوّري هواوي HDC·Together للنظام البيئي في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي بدأت في دبي، لتعرض مزيجاً سلساً بين التعاون والابتكار. أُقيم اليوم الأول من هذا الحدث الحصري في 27 نوفمبر في دبي أوبرا، حيث شكلّت القمة محوراً جامعاً بين شركاء النظام البيئي لهواوي من الصين والشرق الأوسط وأفريقيا.

بناء جسور المستقبل

بدأت القمة بشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) والهيئة السياحية السعودية (STA)، ضمن تعاون هادف إلى دمج قوى ومبادرات الطرفين، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، والتطوّر في المجال التكنولوجي والسياحة.

لخّص خطاب هواوي الافتتاحي في دبي أوبرا جوهر الرؤية التعاونية لنظام هواوي البيئي: "في عالم تلتقي فيه التكنولوجيا والفرص، يصبح مؤتمر مطوّري هواوي HDC·Together بمثابة جسراً يوحّد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصين من خلال تعزيز الابتكار والشراكات، وتبادل الأعمال عبر الأسواق، وتمهيد الطريق للنمو وبناء مستقبل أفضل."

وأكّدت خلال القمة خطابات رفيعة المستوى على أهمية جهود التعاون في المجال الديناميكي للتكنولوجيا والسياحة والابتكار، وأثرت محتوى القمة بآراء عميقة. حيث أضفت كلمة المهندسة مريم البلوشي، نائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة "الأيكاو"، لمسة متميّزة إلى الفعاليات، مؤكدة على مدى تأثير النظام البيئي لهواوي بقولها أن "وسط هذا العالم الدائم التطور للتكنولوجيا والسياحة، يأتي النظام البيئي في هواوي كشاهدٍ على التعاون المشترك لإحداث تحوّل، وإثراء التجارب عبر بناء جسور نحو مستقبل أفضل."

كما شارك علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (HIPA)، في إثراء الحدث برؤيته العميقة، حيث أعرب قائلاً: "من خلال عدسة الابتكار، لم يكتفِ HUAWEI Themes بتعزيز الصور الفوتوغرافية الإبداعية الرقمية فقط، بل أصبح منصة لتعميم جمال الفن والتصوير، وجعل سمات هيبا متاحة للمستخدمين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي عمليات التحميل لسِمات هيبا على المتجر الرسمي ل HUAWEI Themes المليون."

بدوره، شارك الفنان الإماراتي محمود العبادي قصة رحلته الناجحة مع الخط العربي وفنونه، بالإضافة إلى تعاونه مع HUAWEI Themes، هواوي وكيف ارتقى بتجربته الرقمية نحو آفاق جديدة. وأعرب عن سعادته بالمجموعة الواسعة من السمات القابلة للتخصيص والاندماج السلس مع هواتف هواوي الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

خطة استراتيجية

قدمت القمة خطة عمل شاملة مع أبرز شركاء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة للعام القادم 2024، تخلّلت القمة مشاركة جامعة في هذا الجهد التعاوني لشركاء النظام البيئي لهواوي وععدهم 24 من جميع أنحاء المنطقة مثل طيران الإمارات، العربية للعود، جاهز وفيو، مما يعكس الالتزام المشترك في تحقيق النمو والابتكار وتسليط الضوء على تحالف استراتيجي متجّه نحو تحديد ملامح المستقبل.

واكتملت الفعاليات بجلسات نقاش ديناميكية وجولات مثيرة للاهتمام، حيث شارك خبراء من مجالات عدة في محادثات عميقة، مشاركين أفكاراً فعّالة حول مجموعة متنوعة من المواضيع والمناقشات، ومحورها إمكانيات التعاون مع متجر HUAWEI AppGallery ومنصة إعلانات Petal Ads، واستكشاف الإمكانات والقدرات المشتركة.

آفاق جديدة

من خلال التركيز على تعزيز فرص النمو الجديدة في مجال الألعاب، يستفيد متجر HUAWEI AppGallery بشكل استراتيجي من التوسع السريع عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصين. وكانت القمة بمثابة منصة ديناميكية لتسهيل الشراكات والتعاون مع شركاء الألعاب الإقليميين والعالميين، وتعزيز بيئة الابتكار والنمو المتبادل. واستمتع المشاركون بمناقشات هامة حول الرؤى والدراسات وقصص النجاح في هذا المجال من كبار شركاء وخبراء الألعاب، مما قدم لمحة شاملة عن أحدث الاتجاهات في السوق. وقد تمحورت المحادثات حول الرياضات الإلكترونية والدعم الحكومي ووسائط الدفع وأهمية السوق المحلية. معًا، لتمهيد الطريق أمام متجر AppGallery لمواصلة الارتقاء بدوره كقوة دافعة في مجال الألعاب، وجمع شركاء الألعاب الرئيسيين لمستقبل من النجاح والتعاون غير المسبوقين.

شركاء عالميين

هذا وقدمت شركة طيران الإمارات رؤية ثاقبة حول تجربتها مع النظام البيئي لهواوي، حيث سلّطت الضوء على هذا التعاون الناجح وقدمت معايير قيّمة في مجال السفر، مع التركيز على قوة الشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المتطورة. وقد طرح تطبيق طيران الإمارات هذا العام إصداراً خاصاً بالساعات الذكية من هواوي يتيح للمستخدمين استخدام رموز QR كتذاكر صعود على متن الطائرة.

الاتجاهات في المنطقة

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شبكة اتصالات الشرق الأوسط (MCN) تحليلاً شاملاً لاتجاهات الإعلان العالمية والإقليمية المصمّمة خصياً للمعلنين الإقليميين. وشمل ذلك استكشافًا متعمقًا للمشهد الإعلاني العالمي الحالي، والاتجاهات الناشئة، وأنماط سلوك المستهلك، والاستراتيجيات الفعّالة. وقد سلّطت هذه الشهادات الضوء على القدرات المتقدمة التي تتمتع بها منصة إعلانات Petal Ads في تقديم تجارب غنية للمستخدم، مما يمهّد الطريق لعصر جديد في مجال الإعلانات.

هذا وقدمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة حلولاً وابتكارات جديدة، مؤكدة التزامها بالتواصل مع العملاء، وتمكين نمو العلامة التجارية، ومواجهة التحديات المستقبلية. وتأتي قمة مطوّري هواوي HDC·Together للنظام البيئي بمثابة دليل على تفاني هواوي في تعزيز التعاون والابتكار، ومستقبل النظام البيئي والاتصال. نتيجة لذلك، أثبتت القمة نجاحها كمنصة لعرض وتبادل المعرفة والحلول المتطورة ضمن النظام البيئي المزدهر لشركة هواوي، وتوحيد الشركاء من الصين والشرق الأوسط وإفريقيا.