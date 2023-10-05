51 ثغرة في "أندرويد".. وتوصية بتحديث فوري للنظام

المصدر: البيان

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حذر مجلس الأمن السيبراني من اكتشاف ثغرات خطيرة (51 ثغرة) في نظام "أندرويد" تتيح للمخترقين التحكم بالجهاز، و أوصى المجلس بشدة بتحديث النظام فوراً.

ونوه مجلس الأمن السيبراني في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" إلى تحديثات أمان غوغل الأخيرة التي استهدفت نظام التشغيل "اندرويد". ويعالج هذا التحديث مجموعة من الثغرات تصل إلى 51 ثغرة، بما في ذلك ثغرتين من نوع "يوم الصفر".

و"الهجوم دون انتظار" أو "ثغرات يوم الصفر" هو استغلال نقاط الضعف في برمجيات وثغراتها الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة أو حتى مطوريها، في شن هجمات إلكترونية.