عصابة تحتال على بنوك باستخدام الذكاء الاصطناعي العميق

المصدر: البيان

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ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على ستة أفراد بعد اتهامهم باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور لعملية احتيال على البنوك للحصول على قروض بأسماء أشخاص حقيقيين.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اتهم المحتالون الستة بتزوير الصور والمستندات لخداع البنوك والمقرضين في عصابة احتيال واسعة ضبطتها شرطة المدينة.

وقال ديكين كو تيك، المشرف على مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية: "استخدمت العصابة برنامج الذكاء الاصطناعي لتغيير الوجه، المعروف باسم تقنية التزييف العميق، لتقديم طلب للحصول على قروض عبر الإنترنت من المؤسسات المالية".

وأضاف: "سنواصل العمل بنشاط مع أصحاب المصلحة من مختلف الصناعات لتقديم مجرمي الإنترنت المختبئين في العالم الرقمي إلى العدالة".

وتتهم المجموعة باستخدام بطاقات الهوية المسروقة والمستندات المصطنعة لتقديم طلبات الحصول على قروض عبر الإنترنت. وذكرت الشرطة أن الهويات وإثباتات العنوان وبيانات الدخل تم تزويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحميلها إلى المؤسسات المالية للموافقة عليها.

وتطلب العديد من المؤسسات المستهدفة من أولئك الذين يسعون للحصول على قروض التقاط صور شخصية في الوقت الفعلي أثناء عملية تقديم الطلب لإثبات هويتهم.

ووفقا لسلطات هونغ كونغ، استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتغيير وجوههم لتتناسب مع تلك المصورة على بطاقات الهوية المسروقة.

وتقول السلطات إن المجموعة قدمت ما لا يقل عن 20 طلب قرض باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتمت الموافقة على قرض واحد بقيمة تقارب 9 آلاف دولار.

وتم استخدام بطاقات الهوية المسروقة لتقديم طلب للحصول على 70 قرضًا إضافيًا وفتح 20 حسابًا مصرفيًا.

واستخدمت النقابة أيضًا الهويات المسروقة للتسجيل في العشرات من بطاقات الهواتف، والتي تم استخدامها لإرسال رسائل تصيد غير مرغوب فيها للحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان والمعلومات الشخصية.

وذكرت الشرطة أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 31 و50 عاما، ويعتقد أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما اعتقل خلال المداهمة هو زعيم العصابة.