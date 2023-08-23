«بيبوت» إنسان آلي يقود طائرة من خلال «شات جي بي تي»

المصدر: دبي - البيان

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من المتعارف عليه أن الطائرات بها ما يسمى «أوتوبايلوت» أو الطيران الآلي، وهو عبارة عن برمجيات للحفاظ على مسار الطائرة، وليس لقيادتها بشكل كامل، ولكن «بيبوت» هو إنسان آلي اخترعته مجموعة «إيكو» للجلوس على مقعد الطيار والتحكم بشكل كامل في الطائرة وتحريكها وتغيير مسارها، بل والسير بها على المسار الأرضي والتحليق بها دون تدخل إنسان حقيقي، وبالتواصل مع شات جي بي تي للبحث عن حلول أثناء القيادة.

ووفقاً للفريق المخترع، فـ«بيبوت» تم تغذيته بتعليمات القيادة كاملة، إضافة لتحكمه في الكاميرات المحيطة بالطائرة واتصاله بشات جي بي تي، مما يجعله قادر على اتخاذ القرارات، وقيادة الطائرة بشكل كامل.

البروفيسور ديفيد هايتشول شيم رئيس الباحثين في مدرسة «كايست» للهندسة الإلكترونية قال: «الإنسان الآلي الجديد لا يتطلب إدخال تعديلات على الطائرات الحالية، هو يستطيع قيادة الطائرات الصغيرة الموجودة بشكلها الحالي، وقادر على قيادتها بالكامل بدون تدخل إنسان».

وواصل في حديثه: «بالشكل الحالي ومع مزيد من التطوير، «بيبوت» قادر على قيادة العديد من المركبات بشكل كامل مثل السيارات والمدرعات الحربية والدبابات، هو قادر على قياد أنواع متعددة، وسيكون إضافة كبيرة خاصة في القطاع العسكري».

