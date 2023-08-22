"إكس" تعتزم إجراء تعديلات على روابط الأخبار

المصدر: وكالات

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تشهد منصة إكس "تويتر سابقاً" تغييرات مستمرة ومثيرة للجدل، حيث يعتزم إيلون ماسك، مالك المنصة، من إجراء تعديلات على الروابط المشاركة على المنصة، بهدف إزالة العناوين المرتبطة بالمواقع الإخبارية التي يشاركها المستخدمون.

وذكر تقرير نشرته مجلة فورتشن الأمريكية، ستقوم منصة "إكس" بتنفيذ تغييرات جذرية على طريقة عرض الروابط في المنصة.

وتهدف هذه التغييرات الجديدة، إلى أن تظهر الروابط مرتبطة بصور بارزة فقط، دون وجود عناوين مرفقة.

وتستهدف منصة "إكس" من خلال هذه الخطوة المدونين والصحفيين، فضلاً عن المواقع الإخبارية التي تعتمد على مشاركة الروابط مع المتابعين لزيادة عدد الزيارات. ورغم استمرار عمل الروابط بشكل طبيعي، إلا أن إخفاء العناوين قد يقلل فرص النقر عليها، وبالتالي خفض حركة الزيارات من منصة "إكس" إلى المواقع الخارجية.

وتسعى إكس إلى تشجيع المدونين والصحفيين على نشر محتواهم مباشرة على المنصة نفسها، عوضا عن مشاركة الروابط الخارجية.

ونصح ماسك الصحفيين في منشور له عبر حسابه، بضرورة النشر المباشر على المنصة لضمان حرية أكبر في التعبير وزيادة الوصول إلى الجمهور، مع تحقيق دخل أكبر، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق "إكس" برنامج مشاركة الأرباح مع منشئي المحتوى في المنصة. وقامت المنصة خلال الأيام الماضية بتقليل سرعة فتح الروابط الخارجية وتأخير وصول المستخدمين إلى المواقع الإخبارية والمنصات المنافسة.

وكان قد أكد ماسكإن منصّة "إكس" ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة، حيث تسمح خاصية الحظر لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن نهجه غير مسؤول.