مشرعون أمريكيون: الكونغرس لم يفهم بعد الذكاء الاصطناعي!

المصدر: البيان

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منذ أسابيع ينشغل المشرعون في الكونغرس الأمريكي بمناقشات مستمرة حول إمكانيات تنظيم الذكاء الاصطناعي، وسط حيرة حول الحدود المقبولة لتقييد ومراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع الماضي ، اتخذ مجلس النواب الأمريكي خطوة صغيرة نحو بناء إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي من خلال النهوض بقانون مساءلة الذكاء الاصطناعي ، والذي دعا الحكومة إلى تقديم تقرير شامل في عام 2025.

هل ينبغي على الكونجرس بذل المزيد من الجهد لتنظيم الذكاء الاصطناعي لمواكبة ابتكاراته؟

يجب عضو مجلس النواب الجمهوري، تيم بورشيت، لشبكة فوكس نيوز: "لا أعرف ما إذا كنا بحاجة إلى تنظيم، لكن ما اعرفه أنك إذا أردت تعطيل النمو، فإن أفضل طريقة هو تشريع القيود القانونية !".

عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع أخرى حول تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء الماضي ، لكن العديد من المشرعين اتفقوا على أن الكونغرس ما زال لا يفهم ما يكفي عن الذكاء الاصطناعي حتى الآن لوضع اللوائح.

وصف السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال لشبكة فوكس نيوز سرعة نمو الذكاء الاصطناعي مقابل بطء القوانين في مواكبة هذا التطور بالقول: "في الوقت الحالي ، نحن في الغرب المتوحش"، مشيراً إلى حقبة تاريخية انعدمت فيها القوانين في الغرب الأمريكي خلال القرن التاسع عشر.

وحذر السناتور الديمقراطي من أن "الذكاء الاصطناعي يتيح ليس فقط الاستيلاء على المنتجات الإبداعية ولكن أيضًا انتحال الهوية، والتزييف العميق ، والكثير من الأشياء السيئة"، محذراً بشدة من استقلالية الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى الاستثمار في أنواع القيود والضوابط التي تحول دون ذلك.

في السياق، قالت النائبة الجمهورية نانسي ميس من ساوث كارولينا: "المشكلة مع الذكاء الاصطناعي هي أنه يتقدم بسرعة كبيرة. من الصعب للغاية التنظيم لأنك لا تعرف ما هو الشيء التالي الذي سيكون عليه".

وأضافت: "إذا أفرطت في التنظيم والقيود، كما تفعل الحكومة في كثير من الأحيان ، فإنك تخنق الابتكار. وإذا أوقفنا الذكاء الاصطناعي ، فلا شيء يوقف الصين. نريد أن نتأكد من أننا الرقم 1 في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم".

وتساءل السناتور الجمهوري جوش هاولي ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيعود بالفائدة على الأمريكيين العاديين كما هو الحال للشركات الكبيرة.

وفقًا لتحليل غولدمان ساكس الذي نُشر في مارس. يمكن للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي أن يقلل أو يلغي 300 مليون وظيفة على مستوى العالم ، ويمكن أن يصبح ما يصل إلى 30٪ من ساعات العمل حاليًا في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي مؤتمتة بحلول عام 2030 ، مما يوفر إمكانية حدوث حوالي 12 مليون عملية انتقال وظيفي في السنوات المقبلة، وفقًا لدراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي ونشرت في يوليو.

ووجدت الدراسة أن العمال ذوي الأجور المنخفضة هم أكثر عرضة بنحو 14 مرة لتغيير وظائفهم من أولئك الذين يشغلون مناصب أعلى أجور ، وأن النساء أكثر عرضة بمقدار 1.5 مرة لفقدان وظائفهن مقارنة بالرجال مع استمرار تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا "لا يمكننا مواكبة ذلك.. الطريقة التي يتم بها استخدام الذكاء الاصطناعي لا تصدق".

من جهته، يؤكد النائب الديمقراطي جيم هيمز أن "الكونغرس لا يفهم الذكاء الاصطناعي بما يكفي في الوقت الحالي لإصدار اللوائح التنظيمية".