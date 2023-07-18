أكبر 5 دول لبيع أجهزة أيفون 2023؟

المصدر: وكالات .

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تعد الهند الآن واحدة من أكبر 5 أسواق لأجهزة أيفون للمرة الأولى، متجاوزة فرنسا وألمانيا وبعد المملكة المتحدة واليابان والصين وأمريكا، وفقاً لأبحاث Counterpoint.

ساهمت الهند بما يقرب من 4% من إجمالي مبيعات أيفون في الربع الثاني، ونمت بنسبة 50% على أساس سنوي.

يأتي النمو السريع في الهند في الوقت الذي تعزز فيه آبل وجودها في خامس أكبر اقتصاد في العالم من منظور البيع بالتجزئة والتصنيع.

واستحوذت شركة آبل على حصة سوقية تبلغ 5.1% في إجمالي سوق الهواتف الذكية في الهند في الفترة حتى نهاية يونيو، مقابل 3.4% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شركة Counterpoint Research.

في أبريل، افتتحت آبل أول متاجرها الفعلية في البلاد في عاصمة دلهي ومدينة مومباي المكتظة بالسكان.

قامت آبل أيضاً بتحويل بعض تصنيع مكونات أيفون إلى الهند، حيث تتطلع إلى التنويع بعيداً عن الصين، حيث يتم حالياً إنتاج الجزء الأكبر من هاتفها الذكي الرائد.