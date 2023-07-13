إيلون ماسك يتوقع حرباً دولية سلاحها "الذكاء الرقمي الخارق"

المصدر: البيان

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هل سيشهد العالم خلال السنوات المقبلة ظهور "الذكاء الرقمي الخارق"؟ حسب رأي الملياردير، إيلون ماسك، هذا التطور حتمي خلال خمس أو ست سنوات مقبلة في ظل التسابق التكنولوجي الهائل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لكن ماسك أبدى قلقه من حرب "الذكاء الرقمي الخارق" بين الدول بينما هو يقتصر بشكل أساسي الآن على الشركات بشكل أساسي.

فقد أوضح مالك منصة تويتر خلال مشاركته في برنامج "مساحة على تويتر" أنه إذا قام بتشبيه الأمر برمته، أي التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي وإلى أين سينتهي الأمر بالبشر، بمسلسل تعرضه نتفلكس، فإن الجزء الأخير من السلسلة سيكون مواجهة بين الغرب والصين، وأن الحلقة الأخيرة ستكون معركة فاصلة عبر الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مصطلح يعني ذكاء الآلة التي لديها القدرة على فهم أو تعلم أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها بشكل أكثر تفوقاً.

أوضح ماسك لاحقًا في المحادثة أن تعريف الذكاء الرقمي الخارق هو "أنه أذكى من أي إنسان في أي شيء"، معترفاً بأن التفكير في المستقبل في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي يثير قلقه.