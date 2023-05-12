هواوي تطلق سلسلة P60 الجديدة في الإمارات

المصدر: البيان

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أطلقت مجموعة هواوي سلسلة P60 في دبي، حيث عرضت محفظة جديدة من الأجهزة، بما في ذلك هاتفيها الرائدين HUAWEI P60 Pro وHUAWEI Mate X3 القابل للطي، وجهاز HUAWEI MatePad 2023 مقاس 11 بوصة اللوحي، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook X Pro و HUAWEI MateBook D 14.

سيتوفر هاتف HUAWEI P60 Pro للطلب المسبق بتاريخ 10 مايو في الإمارات العربية المتحدة، متميزاً بنسختين أنيقتين ورائعتين، إحداهما بلون روكوكو بيرل – Rococo Pearl، والأخرى باللون الأسود، وسيتمكن المستهلكون من الحصول عليه بسعر يبدأ من 3999 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1،530 درهم. بينما سيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 للطلب المسبق بتاريخ 10 مايو في الإمارات، بلونين مختلفين، الأول غرين فيغان ليذر Green Vegan Leather والثاني بلاك فيذر ساند غلاس Black Feather Sand Glass، بسعر 7299 درهماً إماراتياً مع هدايا بقيمة 2430 درهم. وتتوفر جميع هذه الأجهزة في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

HUAWEI P60 Pro

يعد هاتف HUAWEI P60 Pro تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي. مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر ، يتميز لون روكوكو بيرل - Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي.

جمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro. يؤكد الهاتف أيضًا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضو العين - Eye of Light لوحدة الكاميرا. هذا يدمج جوهر التصوير في جمالياته.

يعد نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة. مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة. احتل هاتف HUAWEI P60 Pro المرتبة الأولى في تصنيفات DXOMARK لكاميرا الهاتف الذكي بـ 156 نقطة لاختراقاته التكنولوجية في التصوير.

يتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية ، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة ، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. يضمن زجاج كونلون ، إلى جانب مقاومة الماء IP68 ، طول عمر الهاتف ، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.

سيتوفر هاتف HUAWEI P60 Pro للطلب المسبق بتاريخ 10 مايو في الإمارات، متميزاً بنسختين أنيقتين ورائعتين، إحداهما بلون روكوكو بيرل – Rococo Pearl، والأخرى باللون الأسود، وسيتمكن المستهلكون من الحصول عليه بسعر يبدأ من 3999 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1،530 درهم، من بينها ساعة HUAWEI WATCH GT 3، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمات سحابة HUAWEI Cloud و HUAWEI VIP مجانًا، ويمكن الحصول عليه في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

HUAWEI Mate X3 القابل للطيّ

هاتف HUAWEI Mate X3 الذكي القابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارًا جديدًا للتصميم النحيف وخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي. إنه أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيّه و5.3 مم عند فتحه.

الهاتف أيضًا خفيف الوزن بشكل لا يصدق، حيث يزن 239 جرامًا فقط. إنه يحقق اختراقات في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة. إلى جانب ذلك، يوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها. يحقق هذا الهاتف أيضًا بعض الاختراقات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات. توفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدًا من المتانة والحماية.

مع كاميرا Ultra Vision XMAGE ، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا إمكانات تصوير قوية. مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب - Telephoto بدقة 12 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف، يلتقط هاتف HUAWEI Mate X3 الصور بتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة في جميع ظروف الإضاءة. باختصار، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مزيجًا لا مثيل له من التصميم والمتانة وأداء قوي للكاميرا ، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها على شاشة كبيرة.

سيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 للطلب المسبق بتاريخ 10 مايو في الإمارات العربية المتحدة، بلونين مختلفين، الأول غرين فيغان ليذر Green Vegan Leather والثاني بلاك فيذر ساند غلاس Black Feather Sand Glass، بسعر 7299 درهماً إماراتياً مع هدايا بقيمة 2430 درهم، من بينها سماعات HUAWEI WATCH Buds، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمات سحابة HUAWEI Cloud و HUAWEI VIP مجانًا، ويمكن الحصول عليه في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى هذين الهاتفين الذكيين الرائدين لهذا العام، أعلنت هواوي عن إطلاق أجهزة جديدة في الإمارات العرربية المتحدة، ومن بينها:

MateBook X Pro

تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook X Pro، الحاسوب المحمول الرائد عالي الأداء المصمم بأناقة ، للأشخاص الذين يفضلون جهازًا أنيقًا وخفيف الوزن، ولكنه قوي لتلبية احتياجات الإنتاجية الخاصة بهم. مصنوع من هيكل معدني مهدئ للبشرة مصنوع من سبائك المغنيسيوم ، يزن الحاسوب المحمول 1.26 كجم فقط. مزود بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر ، يوفر هذا الحاسوب المحمول أداءً لا مثيل له ، مدعومًا بوضع الأداء بقدرة - 30 واط. توفر شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة 3.1K ألوان ووضوحًا استثنائيًا. كما تحصل الحاسوب المحمول على شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. توفر ميزات المؤتمر الذكي لجهاز HUAWEI MateBook X Pro Camera AI و AI Sound المدعمين بالذكاء الاصطناعي تمكين التواصل الغامر والطبيعي أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.

وسيتوفر جهاز HUAWEI MateBook X الجديد قريباً في الإمارات العربية المتحدة بسعر 7،999 درهماً إماراتياً.

MateBook D 14

يعد HUAWEI MateBook D 14 حاسوب محمول أنيق المظهر وعالي الأداء يتميز بمعالج قوي من الجيل الثالث عشر Intel® Core ™ i7-1360P للتعامل مع المهام الصعبة بسهولة. يوفر مفصله 180 درجة تنوعًا في الاستخدام، بينما يضمن HUAWEI Metalline Antenna 2.0 المتقدم اتصالاً فائقًا، ويعزز الإنتاجية والتعاون. يتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة مريحة للعين - Eye Comfort مقاس 14 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90٪، وحماية ضد التوهج ، وشهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لتجربة مشاهدة غامرة. تم تصميمه بهيكل متين من سبائك الألومنيوم، ويتميز بتصميم متطور ومبسط ويزن فقط 1.39 كجم بسماكة تصل إلى 15.9 مم ، مما يجعله رفيقًا مثاليًا أثناء التنقل.

وسيتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 14 الجديد قريباً في الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 2899 درهماً إماراتياً.

MatePad مقاس 11 بوصة

يأتي جهاز HUAWEI MatePad الوحي مقاس 11 بوصة مزودًا بشاشة كاملة العرض من هواوي - HUAWEI FullView لحماية العين بمعدل 120 هرتز، التي توفر عرضًا سلسًا، وأدوات تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وإدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض، مما يجعله جهازًا مثاليًا للترفيه والإبداع. الجهاز اللوحي معتمد بشهادات من قِبل TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض - Low Blue Light وشاشة خالية من الوميض - Flicker-Free، التي تضمن حماية شاملة للعين.

يعمل الجهاز على تحسين الإنتاجية من خلال دعمه لـقلم = HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ولوحة مفاتيح هواوي الذكية. القلم ولوحة المفاتيح يرتقيان بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد تمامًا.

وسيتوفر جهاز HUAWEI MatePad 11 الجديد قريباً في الإمارات بسعر 1،599 درهماً إماراتياً.