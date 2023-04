«هونر» تطلق مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي بجوائز تصل إلى 100 ألف دولار

المصدر: دبي – البيان

أطلقت «هونر» اليوم مسابقة HONOR Magic Moments Awards لعام 2023، وهي ثالث مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي تُستضاف من شركة الهواتف الصينية.

وتستقبل المشاركات عبر 6 فئات مختلفة، فإن المسابقة تدعو مصوري الهاتف الموهوبين حول العالم لالتقاط ومشاركة قصصهم الإنسانية الشخصية مع الجمهور العالمي.

وينضم إلى لجنة التحكيم لهذا العام خبراء التصوير الفوتوغرافي المخضرمون مثل «إيفان ماسياس»، الفائز في مسابقة World Press Photo، والذي سيكون مسؤولاً عن تحديد الفائزين في المسابقة. سيحصل الفائز بجائزة مصور العام على جائزة نقدية قدرها 15.000 دولار - وهي أكبر جائزة نقدية في أي مسابقة تصوير فوتوغرافي بالهاتف المحمول حتى الآن - من مجموع جوائز تبلغ حوالي 100.000 دولار أمريكي.

ويمكن للمشاركين المهتمين زيارة موقع HONOR الرسمي أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من اليوم وحتى 6 أغسطس 2023 لتقديم أفضل مشاركاتهم.

وعلى المستوى الإقليمي، ستقدم جوائز HONOR Magic Moments Awards الجديدة كلياً هاتف «هونر ماجيك 5 برو» هدية للفائز بجائزة صورة العام (Photograph of the Year). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائز بجائزة التميز على هاتف «هونر ماجيك 4 برو»، كما سيتم منح الفائزين المتبقين مجموعة من أفضل أجهزة «هونر».

وقال راي جو كبير مسؤولي التسويق في «هونر»: «كعلامة تجارية عالمية رائدة، فإن»هونر«ملتزمة تمام الالتزام بقيادة تطوير ابتكارات الكاميرا، مما يتيح للمستخدمين التقاط الأعمال الفنية دون عناء. تم إطلاق هاتف»هونر ماجيك 5 برو«مؤخراً على مستوى العالم خلال مؤتمر MWC 2023، وهو حالياً الهاتف الذكي الأعلى تصنيفاً على لوحة DXOMARK Camera الرائدة. ومن خلال جوائز HONOR Magic Moments، نحن نسعى لإنشاء منصة تُرحب بأي مبدع - سواء مصورين ناشئين أو مستخدمين عاديين - لعرض إبداعاتهم ورواية القصص الرائعة الخاصة بهم من خلال الصور كلغة مشتركة بينهم».

وشهدت مسابقة HONOR Magic Moments ما يزيد عن 500 ألف مشاركة من أكثر من 50 بلداً خلال العامين الماضيين. وهذا العام، تنطلق المسابقة في دورتها الثالثة لعام 2023 بـ 6 فئات مختلفة، وهي: On the Way، We، Protection، The Moment، The Story and Video، وجميعها تشجع مصوري الهواتف الذكية من أجل تطويع قوة التكنولوجيا لالتقاط القصص والمشاعر البشرية الأصيلة عبر ثيمات مختلفة.

ومن بينها، فئة Protection التي ترحب بالمشاركات التي يتم تصويرها على أي هواتف ذكية توثق الجهود البشرية المبذولة نحو خلق مستقبل مستدام، في حين أن فئة The Moment مُخصصة للأعمال التي تخلّد اللحظات العابرة بشكل مُميز.

وتتألف لجنة التحكيم من خبراء التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء العالم، مثل: «إيفان ماسياس» - الفائز في مسابقة World Press Photo من المكسيك؛ «يان زيغانغ» - الحائز على جائزة التمثال الذهبي للتصوير الصيني؛ «تشاو ينغشين» - رئيس تحرير China Photo Press؛ و «هو ويلونغ» - الخبير الفني في التصوير في شركة «هونر».