«تيك توك»: إضافة خلاصة جديدة لمحتوى العلوم والرياضيات

المصدر: البيان

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أضافت خدمة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" خلاصةً جديدةً إلى تطبيقها مخصصةً حصريًا لمحتوى (العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات) STEM، مشددةً على أن مقاطع الفيديو لن تُعرض في الخلاصة قبل تدقيقها وفق صحيفة "عكاظ".

وستُعرض خلاصة (العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات) بجوار الخلاصتين الحاليتين: (أتابعه) Following و(لك) For You، وهي تستهدف المستخدمين الذين يبحثون بصورة خاصة عن مقاطع الفيديو العلمية والتقنية الشائعة.

وسيبدأ المستخدمون في الولايات المتحدة مشاهدة الخلاصة في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق ما قالت تيك توك في منشور على مدونتها.

ووفقًا لتيك توك، فإنه ليس كل ما يُنشر تحت فئة محتوى العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات سيُعرض في خلاصة STEM.

وحسب "مواقع تقنية" أوضحت الشركة أنه لكي يكون مقطع الفيديو مؤهلًا للنشر في الخلاصة، فسيحتاج إلى اجتياز طبقات إضافية من التدقيق تقوم بها المنظمات الشريكة التي تركز على جهود الثقة والأمان.

يُشار إلى أن خلاصة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ليست الخلاصة الوحيدة المخصصة لموضوع معين التي تعمل تيك توك على إضافتها إلى الصفحة الرئيسية، إذ أضافت سرًا في شهر فبراير الماضي خلاصات جديدة عناوينها: (ألعاب) Gaming، و(رياضة) Sports، و(أزياء) Fashion، و(طعام) Food. وبالتبديل بين هذه الخلاصات يمكن رؤية محتوى مخصص حسب كل فئة دون الحاجة إلى البحث عنه.

ويُعتقد أن تيك توك تسعى بهذه الخلاصات المخصصة إلى تمكين المستخدمين من العثور على محتوى بعينه بسهولة، ذلك أن خلاصتي (أتابعه) و(لك) تعرضان المحتوى عشوائيًا.