جيل جديد بميّزات صحّية من سماعات AirPods

المصدر: البيان

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كشف تقريرٌ جديد عن عمل شركة آبل على تزويد سماعات AirPods بميزات لتتبّع البيانات الصحّية للمُستخدم من خلال تضمين السماعات حسّاسات جديدة قادرة على قياس عدد من النشاطات الحيوية في الأذن، وفق موقع "aitnews".

وقال التقرير الذي نشره موقعApple Insider نقلًا عن تسريبات أدلى بها (مارك جورمان) الصحفي المتخصص بأخبار شركة آبل إن سماعات AirPods ستتحول إلى أداةٍ صحّية خلال العام القادم أو الذي يليه، وإن الأدوات الجديدة التي ستوفرها السماعات ستشكّل امتدادًا للميزات الصحية التي توفرها ساعة آبل.

كما أشارت براءات اختراع سجّلتها آبل سابقًا إلى عمل الشركة على طرح مُستشعرات حيوية جديدة في AirPods، باستخدام حساس PPG، الذي يقيس التغيرات في حجم الدم في الأنسجة باستخدام الضوء. ويُستخدم هذا الحساس لقياس تدفق الدم ومستويات التشبع بالأكسجين في الجسم ومعدل النبض. كما تشير المعلومات إلى احتمال توفير السماعة حساس رسم القلب وحساس الاستجابة الكهربائية للجلد.

ويُذكر أن الجيل الحالي من سماعات AirPods يقدم ميزاتٍ لتحسين سمع المُستخدم، مثل ميزة Live Listen التي تُساعد المُستخدم في الاستماع بشكلٍ أفضل للمحادثات في الأماكن الصاخبة بمساعدة هواتف آيفون، إذ يمكن للمُستخدم تقريب الهاتف من المُتكلّم لتضخيم صوته وإيصاله إلى السماعة على حساب الأصوات الأخرى في الخلفية. كما تُساعد ميزة Conversation Boost الموجودة في الجيل الأخير من سماعات AirPods Pro ضعاف السمع بالاستماع بشكلٍ أفضل إلى المحادثات القريبة تلقائيًا ودون الاستعانة بالهاتف.