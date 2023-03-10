تيك توك تحظر مشاركة روابط متاجر التطبيقات لمنشئي المحتوى

المصدر: البيان

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بدأت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" حظر الروابط لمتاجر التطبيقات التي ينشرها منشئو المحتوى في النبذة الخاصة بهم حسب موقع " aitnews".

ويُوسَّع الحظر الذي سيكون له تأثير كبير في صفقات الحملات الإعلانية بين منشئي المحتوى والعلامات التجارية، أيضًا ليشمل الخدمات الخارجية التي توفر إمكانية نشر روابط في النبذة.

وكان المؤسس المشارك لشركة (سنديت) Sendit (ديفيد تسلر) أول من رصد التغيير، ونشر بذلك تغريدة على موقع تويتر، وقال إنه وآخرين اختبروا الأمر عبر مجموعة من الحسابات ووجدوا أن روابط إعادة التوجيه إلى متجر (آب ستور) لم تعد تعمل. وبدلًا من ذلك، فإن الروابط تعرض رسالة مفادها "لا يمكن إكمال الإجراء". ولاحظ (تسلر) أن تيك توك استثنت من هذا التغيير الحسابات التي لها علاقات إعلانية معها.

وعلى الرغم من أن تيك توك لم تقدم بيانًا رسميًا بشأن التغيير الأخير، فقد أكدت الشركة أن حسابات منشئي المحتوى الشخصية لن تكون قادرة بعد الآن على نشر روابط إلى صفحات متجر التطبيقات. ومع ذلك، سيتمكنون كالسابق من نشر روابط إلى مواقع الويب.