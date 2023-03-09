تيليجرام تطلق ميزة جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة تيليجرام عن إطلاق تحديثها الخاص بشهر مارس 2023، الذي يقدم عددًا من الميزات الجديدة، مثل وضع توفير الطاقة وفق موقع "aitnews".

وقالت شركة خدمة التراسل الفوري في منشور على مدونتها: " يقدّم لكم هذا التحديث وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة، ويُحسَّن أداء تيليجرام لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل والمزيد".

وأوضحت تيليجرام أن التأثيرات الحركية الجميلة في التطبيق والتأثيرات الخفيفة مُصمّمة بحيث تجعل أي جهاز يبدو قويا، ولكن يمكن الآن تعطيلها لتمديد حياة البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

وأضافت الشركة أنه يمكن تعيين وضع توفير الطاقة ليشتغل تلقائيًا حينما تصل بطاريتك إلى نسبة مئوية محددة، مع تغيراتٍ فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة.

ويمكن لمستخدمي نظام (آي أو إس) من آبل أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية، وأشارت تيليجرام إلى أنها لا تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة «يتم التحديث» على تيليجرام تظهر أكثر من المُعتاد.