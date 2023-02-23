اتفرج على تيك توك مجتمع من عشاق السينما والتلفزيون

المصدر: البيان

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يبحث المستهلكون في جميع أنحاء العالم عن ثروة من المعلومات الرقمية عبر الإنترنت، وسرعان ما برزت تيك توك كمنصة بات الناس يستخدمونها كمحرك للبحث وذلك نظراً إلى ما تمثّله من مركز للإفادة والترفيه ومصدر للمعلومات مما يسلّط الضوء على التحوّل الجذري الحاصل في عادات البحث عند المستخدمين.

ففي الواقع، وبحسب استبيان حديث أجرته فرونتير، 82% من الأشخاص عبر مختلف الأجيال المشاركة في الاستطلاع، يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط من أجل إيجاد المعلومات التي يبحثون عنها، وإنّما أيضاً للاستفادة من تلك النتائج والروابط لإيجاد إجابات ذات مغزى.

تيك توك تمثّل حصناً للمحتوى والترفيه، وبالتالي، من غير المستغرب أن تكون هي المنصة المفضلة بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أشياء يقومون بها وأماكن جديدة يجرّبونها ومعلومات هامة وأفكار ترفيهية. وعلى سبيل المثال، توفّر تيك توك للمجتمع فرصةً لمشاركة أحدث العروض أو الأفلام أو المسلسلات الرائجة ومراجعاتهم على المنصة باستخدام وسم تفرج على تيك توك.

وفي هذا السياق، أطلقت تيك توك مؤخراً صفحة ترفيهية على المنصة لـ#اتفرج_على_تيك_توك، والذي يعرض محتوى من صنع المجتمع ومن منصات البث وحيث يقدّم المستخدمون توصياتهم ومراجعاتهم وآراءهم عن أفضل الأفلام والمسلسلات. وقد حصد هذا الهاشتاغ أكثر من 3.7 مليار مشاهدة على مستوى العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها فقد حقّق أكثر من 437 مليون مشاهدة فيديو.

وهذه الأرقام هي أكبر دليل على أنّ النظام البيئي الترفيهي الذي تتمتّع به تيك توك له تأثير قابل للقياس. ومن خلال الدمج ما بين المحتوى الغني بالمعلومات مع التجارب الترفيهية الصادقة والمراجعات، تلقى تيك توك إعجاب المستهلكين الرقميين اليوم بشكل لم يسبق له مثيل بحيث تزوّدهم بالمحتوى الأصيل والعاطفي الذين هم بأكثر الحاجة إليه والقائم على المشاركة التجريبية التي يتوق إليها جمهور الإنترنت الحديث.

وتتضمّن صفحة #اتفرج_على_تيك_توك الترفيهية على سبيل المثال محتوى جذاب من صنع المبدعين والمشاركين فضلاً على مراجعات الأفلام وذلك بالتعاون مع شركاء تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي Shahid أو Netflix أو .WATCH IT

ومن أجل تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين والثقافات في جميع أنحاء المنطقة، أصبح هاشتاغ #اتفرج_على_تيك_توك الوجهة المفضلة للأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن إعجابهم وتقديرهم لأفلامهم ومسلسلاتهم المفضّلة أو تقييم الأفلام أو مشاركة المحتوى الرائج ومقتطفات من البرامج الاجتماعية. وتُعدّ صالة النجوم ومشاهير التي تضم نجوماً صاعدين واحدة من أكثر أركان التفاعل المحبّبة بالنسبة للمستخدمين، وذلك بالإضافة إلى قسم اثير صانعي المحتوى الذي يحتوي على أفضل التوصيات والمحتوى الذي يجب مشاهدته وفقاً لأبرز المبدعين والمراجعين على تيك توك.

ونجد أيضاً توصيات من منصات البث أو الفيديو حسب الطلب (VOD)، مثل ما يمكن مشاهدته على Shahid أو Netflix أو .WATCH IT

وتواصل تيك توك التي لم يعد دورها يقتصر على كونها منصّة رائدة يستعرض عليها المبدعون مواهبهم ويتفاعلون مع المجتمع العالمي حول الاهتمامات المشتركة، ابتكار وتطوير طرقٍ جديدة للترفيه الموجّه لمختلف المجتمعات مهما كان مجال تخصّصها، والسماح لها بإطلاق العنان لإبداعها، ومجتمع #اتفرج_على_تيك_توك مثالٌ على ذلك.

في الوقت الذي تسعى فيه حتى شركات هوليوود جاهدة لإيجاد طرق بديلة للترفيه للوصول إلى الأجيال الجديدة من خلال الاستفادة من المنصات الاجتماعية، فإن تيك توك تتصدّر الريادة في تزويد المجتمعات بأحدث الطرق للبقاء على اطّلاع بأحدث ما يحصل في عالم الترفيه مانحةً الجمهور فرصاً جديدةً من نوعها للتفاعل مما يؤدّي بالتالي إلى تفاعلات هادفة داخل المجتمعات.