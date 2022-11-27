ماسك: اشتراكات «تويتر» بأعلى مستوياتها.. ودراسة تحذر من هروب المعلنين

المصدر: نيويورك- البيان

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»: إن تسجيلات المستخدمين الجدد للمنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من مليوني شخص يومياً في الأيام السبعة الماضية اعتباراً من 16 نوفمبر، وبنسبة 66% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في تغريدات لإيلون ماسك، تضمنت صور شرائح معلومات نشرها وقال إنها حديثة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الشرائح عرضت أيضاً عدد الدقائق النشطة للمستخدم، وأنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط ​​ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يومياً للمستخدمين في الأيام السبعة الماضية اعتباراً من 15 نوفمبر، وبنسبة 30% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

في المقابل كشفت دراسة أعدتها مؤسسة «ميديا ماترز» أن إيلون ماسك خسر نصف أفضل 100 معلن على منصة «تويتر» في أقل من شهر، بعد تولي الملياردير منصبه رئيساً تنفيذياً للمنصة. ووفقاً للمؤسسة أنفق 50 من أفضل 100 معلن ما يقرب من 2 مليار دولار على المنصة منذ عام 2020، منها 750 مليون دولار على الإعلانات في 2022 وحده، لكن اعتباراً من 21 نوفمبر، انضم 7 معلنين إضافيين إلى قائمة متزايدة من الشركات، التي قللت إعلاناتها على «تويتر» إلى لا شيء تقريباً، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إنديا تايمز»، وتبلغ قيمة الإعلانات السنوية على منصة تويتر 5 مليارات دولار،

فمنذ عام 2020 أنفق هؤلاء المعلنون السبعة أكثر من 255 مليون دولار على «تويتر» وما يقرب من 118 مليون دولار في عام 2022 وحده، وفقاً للدراسة.

وجاء التقرير في أعقاب قيام عدد من الشركات الكبيرة بسحب الإنفاق الإعلاني من المنصات الاجتماعية، إذ أصدرت شركات فورد، وشيفروليه بيانات تؤكد عزمها على إيقاف إعلاناتها مؤقتاً على «تويتر».