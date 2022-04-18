سامسونغ تطلق شاشة M8 الذكية في الإمارات

المصدر: البيان

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أطلقت سامسونغ جلف للإلكترونيات شاشاتها الذكية M8 المتطورة في الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشاشة المتكاملة، التي تعتبر الأحدث ضمن سلسلة شاشات العلامة، متطلبات الحياة العصرية للمستخدمين، عبر الجمع بين مزايا أجهزة التلفاز الذكية ووظائف الشاشات الحديثة. وتعد شاشة M8 الذكية من العناصر الضرورية لتعزيز الإنتاجية في عالم اليوم، المتميز بأنظمة العمل الهجين وتدفق المحتوى على نحو غير مسبوق.

وشهدت الشاشة الذكية 2022 M8 المتميزة بمرونتها وقدراتها، مجموعة من التحسينات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة. ويتميز تصميم M8 الجديد بأناقته المتطورة، مع لوحة بدقة UHD الرائعة وكاميرا .SlimFit

واستطاعت شاشة M8 بفضل تميزها، من الحصول على الجائزة الشرفية "هونوري 2022" من جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) في معرض للإلكترونيات في العالم.

تُعد الشاشة الذكية M8 مقاس 32 بوصة خياراً رائعاً للعمل عن بُعد، حيث تأتي مزودة بكاميرا SlimFit المغناطيسية المتحركة التي تتيح مكالمات فيديو فائقة الوضوح عند العمل من المنزل. ويدعم تطبيق Video Call المدمج تطبيقات الاتصال الأكثر شيوعاً، بما في ذلك Google Duo.

وتم دمج ميزات التلفزيون الذكي وتطبيقات الإنتاجية مباشرة في الشاشة، ما يوفر للمستخدمين تجارب سلسة سواءً عند استخدام الشاشة للترفيه أو العمل، كما تعمل الشاشة أيضاً كنقطة تحكم لمنصة SmartThings، حتى بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. وبفضل منفذ USB من النوع C الذي يتيح توصيلات شحن بقدرة 65 واط، توفر الشاشة الذكية M8 تجربة مبسطة لمنصة عمل شاملة لا تتطلب قاعدة إرساء إضافية.

و شاشة M8 الذكية تتميز بتصميم مسطح متطور مع إمكانية استخدام محسّنة، كما تأتي بلون أبيض دافئ جديد يناسب كل مكان بشكل مذهل.

وتوفر لوحة UHD الرائعة نطاقاً لونياً بنسبة 99٪ مع دعم 1.07 مليار لون بمعدل سطوع 400 شمعة في المتر المربع، ما يساهم في عرض مقاطع الفيديو أو المستندات أو الصور بدقة واقعية. وتتميز الشاشة الذكية M8 للعام 2022 والتي تأتي بمقاس 32 بوصة بتصميمها فائق النحافة حيث يبلغ سمكها 11.4 ملم فقط، وهو أرق بنحو ثلاثة أرباع تقريباً مقارنة بالطراز السابق، ما يوفر كفاءة عالية من ناحية استثمار المساحة.

ستتوفّر شاشة M8 الذكية في جميع متاجر سامسونغ وعبر متجرها الإلكتروني Samsung.com، إضافة إلى متاجر التجزئة الكبرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.