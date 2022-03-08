«آبل» تكشف النقاب عن جهاز «ماك استديو» الجديد

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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كشفت شركة آبل "الثلاثاء" عن حاسوبها البرجي الجديد المسمى «ماك استديو» Mac Studio وشاشة Studio Display الجديدان كلياً بتصميم يستهدف المستخدمين المحترفين، والمتوفر بشريحة M1 Ultra الجديدة التي تعتبر الشريحة الأقوى في أي جهاز كمبيوتر شخصي على الإطلاق أو شريحة M1 Max من آبل.

ويأتي جهاز «ماك استديو» المكتبي الجديد كلياً، بأداء فائق، وتوصيلات متعددة، وقدرات جديدة في تصميم مذهل بصغره، ليضع بين يدي المستخدم كل ما يحتاجه بسهولة ويحوّل مكتبه إلى «استوديو احترافي» حسب الشركة.

وقالت آبل خلال أن شريحة M1 Ultra الجديدة تمثل نقلة نوعية في شرائح «آبل سيليكون» Apple Siliconوصنعت الشريحة الجديدة عن طريق توصيل شريحتين M1 Max وهي أسرع بثماني مرات من شرائح M1 لتقدم قوة حسابية هائلة في جهاز«ماك استديو» الجديد مع الحفاظ على أداء رائد في المجال لكل واط. يتكون النظام المتكامل في شريحة من 114 مليار وحدة ترانزستور، وهو أكبر عدد وحدات تحويه شريحة أي كمبيوتر شخصي.

ويمثل «ماك استديو» فئة جديدة بين «ماك ميني» Mac mini و«ماك برو» Mac Pro، ويتميز بتصميم يعتمد على جهاز «ماك ميني»، ولكن بهيكل أطول لدعم الأجهزة الأكثر قوة وأيضًا بنظام تبريد أفضل.

وتستطيع شاشة Studio Display، التي تعد الرفيق المثالي لجهاز «ماك استديو»، الاقتران بشكل مثالي مع أي جهاز «ماك» وتتميز بشاشة Retina 5K واسعة مقاس 27 إنش، وكاميرا واسعة للغاية 12MP مع نمط "في الوسط" ونظام صوتي عالي الدقة يضم ستة مكبرات مع ميزة الصوت المكاني.

كما أطلقت آبل هاتف «آيفون إس إي» iPhone SE بشريحة A15 بيونيك وعمر بطارية أفضل، ومتانة معززة، ونظام كاميرا جديد بميزات متطورة مثل ميزة HDR 4 الذكية، والأنماط الفوتوغرافية، وDeep Fusion.

وتتيح الشريحة الجديدة الاستفادة من الإمكانات المتطورة للكاميرا من أجل توفير تجربة أفضل في كل شيء بدءاً من تعديل الصور وصولاً إلى العمليات التي تتطلب طاقة هائلة مثل الألعاب والواقع المعزز.

ويدعم الهاتف الجديد ذو الشاشة قياس 4.7 بوصة تقنية 5G ويعتبر أسرع من آيفون 8 بـ26 وسيتوفر «آيفون إس إي» مرة بثلاثة ألوان في أسواق عالمية منها الإمارات في بسعر يبدأ من1,849 درهم

وطرحت آبل كذلك هاتف «آيفون 13 برو» بلون أخضر جبال الألب وهاتف «آيفون 13» باللون الأخضر وهما إضافة إلى مجموعة الألوان الخلابة في عائلة «آيفون 13» لتعطي هذه الألوان الجديدة العملاء خيارات أكثر في جهاز آيفون. وسيتوفران بدأ من الجمعة 18 مارس بأسعار تبدأ من 4,199 درهم بالنسبة لهاتف «آيفون 13 برو» و3,399 درهم بالنسبة لهاتف وهاتف «آيفون 13».

كما أطلقت آبل جهاز «آيباد إير» iPad Air بشريحة M1 الفائقة، ودعم 5G، وكاميرا أمامية جديدة بميزة نمط "في الوسط" لتوفير تجربة مكالمة فيديو طبيعية أكثر، ومنفذ USB-C بسرعات أعلى مرتين في نقل بيانات، وبدعم الجهاز الجديد أحدث الاكسسوارات مثل لوحة مفاتيح ماجيك كيبورد وقلم آبل ومحموعة واسعة من الأغطية لتمكين المستخدمين وصانعي المحتوى والطلاب من الارتقاء بمستويات الإبداع والإنتاج والتعبير عن الذات إلى ما هو أبعد من الحدود. ويتوفر جهاز «آيباد إير» الجديد للطلب بدءاً من يوم الجمعة 11 مارس، وسيتوفر في المتاجر بدءاً من يوم الجمعة 18 مارس.

وزودت آبل «آيباد إير» بكاميرا أمامية واسعة بقوة 12 ميجا بيكسل بميزة نمط "في الوسط" التي تعمل على تحريك الكاميرا تلقائياً لإبقاء المستخدمين في الصورة أثناء تحركهم. وعند انضمام أشخاص آخرين، تكتشفهم الكاميرا أيضاً وتقوم بتوسيع المشهد بسلاسة لتشملهم في المحادثة.وبذلك يجعل نمط "في الوسط" تجربة الاتصال أكثر تفاعلاً من أي وقت مضى.

وبعد إضافة نمط "في الوسط" إلى «آيباد إير»، صارت جميع موديلات «آيباد» الآن تتميز بهذه التجربة الساحرة. وتتوفر موديلات واي فاي من «آيباد إير» بسعر يبدأ من 2,499 درهم، فيما تبدأ موديلات واي فاي + خليوي من 3,099 درهم.