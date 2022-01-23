"واتساب" يطلق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلاً

المصدر: وكالات

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كشف مطورو "واتساب" عن طرح ميزة إمكانية نقل "سجل الدردشة" أو المحادثات بين الأجهزة العاملة بنظامي "آندرويد" و"iOS".

وأظهر التحديث الجديد القادم لـ"واتساب" الذي يحمل اسم WhatsApp 22.2.74 beta، إمكانية نقل المحادثات بين الهواتف التي تعتمد نظامي تشغيل مختلفين، كـ"آيفون" و"سامسونغ".

وستتطلب عملية نقل "سجل الدردشة" تحميل التحديث الخاص بـ"واتساب" على كلا الجهازين، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وستتطلب عملية ترحيل المحادثات توفر اتصال بالإنترنت، سواء كان ذلك عبر شبكة "واي فاي" أو بيانات الهاتف.

ويعد "واتساب" المملوك لشركة "ميتا"، الاسم الجديد لـ"فيسبوك"، تطبيق المراسلات الأوسع انتشارا عالميا، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وكانت قد أتاح "واتساب" ، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين من عشاقه منذ فترة، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.