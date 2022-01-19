"واتسآب" يضيف ميزة جديدة

المصدر: وكالات

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يستعد «واتسآب» لإضافة ميزة جديدة ينتظرها الملايين من عشاقه منذ فترة طويلة في المحادثات لتضيف عليها شكلاً جديداً.

وبحسب موقع WABetainfo، فإن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدمين القدرة على الرسم، من خلال إضافة أدوات للرسم.

وسيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، والتي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكاً على الصور ومقاطع الفيديو.

يسمح حاليا التطبيق، بتغيير لون القلم، لكن لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله. قد يحتوي برنامج المراسلة أيضًا على أداة مضمنة لتعتيم الصور، والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها.

الأدوات الجديدة متوفرة حاليا في الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android. في وقت لاحق، ستدخل الميزات الجديدة في برامج الإصدار لنظامي Android و iOS.

وكان قد أتاح واتساب ، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا حيث سمح التطبيق بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.