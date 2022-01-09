تسريبات تكشف ميزة غير مسبوقة في هواتف آيفون الجديدة

المصدر: وكالات

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كشفت تسريبات تقنية عن توجه جديد لدى شركة أبل في هواتف آيفون الجديده.

وقدمت "أبل" لأول مرة نتوء الكاميرا أو Notch في هواتف "آيفون" سنة 2017، واستمرت في اعتماده بتصميمات الطرز اللاحقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "أبل" تتجه للتخلي عن هذا النتوء في طراز "آيفون 14"، استناداً إلى تسريبات لمتخصص بأخبار الشركة الأمريكية.

ونقل عن المتخصص بتسريبات "أبل" قوله: :أن سيتموضع مستشعر التعرف على الوجه تحت شاشة الهاتف، وهذا لن يؤثر أبدا على أدائه".



وأكدت التسريبات أن "آيفون 14" سيدمج فتحة صغيرة للغاية بمقدمة الجهاز خاصة بكاميرا صور "السيلفي"، وهو ما سيمكّن "أبل" من تقديم شاشة عرض كاملة لأول مرة بدون نتوء الكاميرا.

وسبق أن أكد المختص بتسريبات "أبل" مينغ شي كو، إمكانية طرح "آيفون 14" بدون نتوء كاميرا.

ويتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها الجديد في سبتمبر المقبل، حيث سيطرح وفق مختصين بالشؤون التقنية في 4 إصدارات، وسيكون حجم الشاشة بالنسبة للطراز "آيفون 14" هو 6.1 إنشا، بينما سيكون قياسها في "آيفون 14 برو ماكس" 6.7 إنشا.