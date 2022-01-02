تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

المصدر: وكالات

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كشفت تسريبات تقنية عددا من مواصفات هاتف "سامسونغ" من الطراز "غالاكسي إس 22 ألترا"، والذي يعتقد أنه سيكون خليقة "غالاكسي نوت".

ونشر إيفان بلاس، وهو أحد المتخصصين بالتسريبات التقنية، على حسابه في "تويتر"، صوراً قال إنها لـ"غالاكسي إس 22 ألترا"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وسيأتي الهاتف الجديد بحواف منحنية من الناحيتين الأمامية والخلفية، بحيث سيصبح أكثر راحة لدى حمله من قبل المستخدم.

كذلك سيدعم الهاتف قلم S-Pen، يتموضع في داخل الجهاز، إلى جانب 5 كاميرات متمركزة على الجزء الخلفي للهاتف.

وحسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، فستكون هناك كاميرا خاصة لصور "السيلفي" إلى جانب الكاميرات الخمس.

وتوقع "ديجيتال تريندز" أن يدمج الهاتف شاشة بتقنية "أموليد" بمعدل 120 هيرتز، بقدة QHD+، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل التقنية الأخرى.