"هايسنس" تطلق هاتفي H50 وE50 في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أكدت هايسنس، إحدى أكبر العلامات التجارية المختصة بالأجهزة الإلكترونية في العالم، إطلاق هاتفي H50 وE60 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءاً من أسواق الإمارات، وذلك بعد أن أعلنت الشركة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي أنها ستدخل في قطاع الهواتف الذكية مستفيدة من قدراتها المتميزة في تطوير التقنيات الذكية والمنتجات المبتكرة، لتكون الهواتف الذكية استمرارًا لمنتجاتها المنافسة.

ويقدم هاتفا H50 وE50 أنظمة متطورة للكاميرات وشاشات بلا حواف مع بطارية تدوم طويلًا وإمكانات متميزة للاتصال والتخزين الكافي، فيما ذكرت الشركة استمرار وجود إمكانات واعدة في الأسواق للأجهزة المبتكرة التي تتميز بالكفاءة والذكاء. وبفضل ما حققته هايسنس من نجاح ملموس في تقديم الإلكترونيات المنزلية ذات الجودة العالية للعملاء في كل مكان، فإنها مرشحة لدخول قطاع الهواتف الذكية بقوة لتعزيز عروضها من المنتجات والتوسع في الأسواق.

مظهر أنيق وتصميم متقن

وتقدم سلسلة هواتف هايسنس H50 أرقى طرازات الهواتف المحمولة من هايسنس حيث تجسّد الإتقان والدقة المستوحاة من حركة الضوء والتي تمنح الجهاز مظهرًا رائعًا بتصميم منحنٍ وتدرّج ثلاثي الأبعاد مع عدد من الألوان التي تختلف باختلاف زاوية الرؤية. ويقدم الهاتف ميزة العرض الواضح على الهاتف بفضل شاشة إنفينيتي عالية الوضوح قياس 6.81 بوصة تبهر الحواس بتجربة غامرة وتعزز تجربة استخدام الهواتف المحمولة. ويحرك جهاز H50 إنفينيتي معالج ميديا تيك G90T ثماني النواة القوي والذي يوفر تجربة لعب وعرض رسومات سلسة للغاية.

نظام الكاميرا

ويضم هاتف Infinity H50 نظام كاميرا رباعي متطورة مؤلف من أساسية بقوة 64 ميجابيكسل، بفتحة بؤرية قياس f/1.8 ، 26 ملم، 1/1.97"، 0.7 ميكرومتر، مع خاصية التكبير والتركيز التلقائي وهي واحدة من أعلى كاميرات الهواتف الذكية دقة في العالم، لتمكن المستخدمين من التقاط الصور بأدق التفاصيل. وتتمتع الكاميرا الثانية بقوة 8 ميجابيكسل، وفتحة بؤرية قياس f/2.2، وأما الثالثة والرابعة فهما بقوة 2 ميجابيكسل، وفتحة بؤرية قياس f/2.4. أما خاصية اللقطات الليلية الفائقة فتسمح بالتقاط صور ليلية بدقة ووضوح فائقين، بينما تساعد تقنية MORPHO HDR في تعزيز جودة الصور عبر تصحيح اللون وإشباع النقاط الداكنة لتصبح الصورة أكثر حيوية.

تتيح آليات تثبيت الصور التقاط صور أكثر وضوحًا بفضل التقنيات التي تعوّض اهتزاز الكاميرا من خلال تركيب الصورة، وهي ميزة مفيدة للغاية التقاط الصور الليلية وتصوير الأجسام البعيدة. وتتيح الكاميرا الأمامية بقوة 32 ميجابيكسل بفتحة f/2.0 التقاط صور سيلفي تتميز بالحيوية وألوان طبيعية بدون معالجة زائدة للصور. كما تستطيع هذه الكاميرا بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي تحديد الوجه أو عدة أوجه وأشياء مع تمويه الخلفية بشكل طبيعي مع التركيز على الشكل المراد إظهاره بشكل واضح وتفاصيل غاية في الدقة.

تقنيات متقدمة

كما تعمل هواتف H50 و E50 من هايسنس بنظام متطور لتوفير الطاقة، يضمن أطول عمر لاستخدام البطارية بشكل ذكي وبقوة تبلغ 5000 ملي أمبير لأجهزة H50 و 5100 ملي أمبير لأجهزة E50. وتحقق هواتف H50 و E50 تجربة سلسة للغاية عند الاستخدام، حيث يصبح الأداء أسرع بشكل ملحوظ ويستطيع المستخدمون التنقل بين التطبيقات بسهولة وسرعة، مستفيدين بذلك من الذاكرة الداخلية الكبيرة والقابلة للتوسع لتسمح بالاستخدام لفترات أطول وبأداء أقوى.

أما أجهزة E50 فتتضمن شاشة قياس 6.55 بوصة مثالية لعرض المحتوى والتجارب التفاعلية، بالإضافة إلى تصميم ثلاثي الأبعاد يمنح الهاتف مظهرًا رائعًا. ومن ناحية أخرى، تعمل هواتف E50 بكاميرا ثلاثية متعددة الأنماط بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل صممت لالتقاط صور السيلفي المثالية والتوافق مع لون بشرة المستخدم لالتقاط صور جميلة ومتوازنة.

وقال جايسون أو، المدير التنفيذي لدى هايسنس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في ظل النمو الهائل في قطاع الأجهزة المحمولة وارتفاع الطلب على الأجهزة المبتكرة والذكية بأسعار معقولة، فإننا نرى أن دخول هايسنس للقطاع لتوفير الأجهزة الذكية والمنافسة جاء في الوقت المناسب تمامًا. وتهدف الشركة من خلال مجموعة منتجاتها الجديدة إلى رفع إيراداتها بنسبة تفوق 20 بالمائة بحلول العام 2022."

وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن دخولنا قطاع الأجهزة المحمولة، حيث نرى إمكانات ضخمة لنمو علامة هايسنس في هذه الفئة بأسواق دول الخليج العربية وبلاد الشام. وانطلاقًا من سعينا الدائم لتزويد عملائنا بالأفضل، فقد طورنا مجموعتين رائعتين. وبفضل سنوات من الخبرة والتميّز، فإن أجهزة الهواتف التي تقدمها هايسنس تجمع بين الابتكار والتقنيات التي تحقق توازنًا مثاليًا بين الجودة وتلبية متطلبات المستخدم المعاصر. تحمل أجهزة الهواتف المحمولة من هايسنس شعار "استعدّ للحياة" لتكون رفيقًا للمستخدمين في جميع لحظات حياتهم.

ومن أبرز مواصفات الهواتف الذكية من هايسنس دعم بطاقتي SIM في هواتف Infinity H50 و E50، كما يعمل كلاهما بنظام التشغيل أندرويد 11.

وتم تزويد هواتف هايسنس خوارزميات بيومترية للتعرف على ملامح الوجه بالإضافة إلى نظام استشعار بصمة الأصبع، مما يسمح بفتح قفل الهاتف بشكل فوري وآمن.

ومن خلال توفير تجربة متفوقة للهواتف الذكية للمستخدمين في المنطقة، تشجع هايسنس عملاءها ليكونوا مستعدين للحياة دومًا – وذلك عبر تزويدهم بأفضل إمكانات الاتصال والتصوير والشاشات الواضحة والكاميرات المتطورة للمساعدة في التقاط صور شبيهة بالواقع، والكثير من المزايا الأخرى.