ميزات جديدة في "إنستغرام" لحماية الأطفال

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس تطبيق "إنستغرام"، آدم موسيري، مؤخراً أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للإنترنت.

وبحسب "روسيا اليوم" ستظهر بداية العام المقبل في تطبيق "إنستغرام" ميزات "الرقابة الأبوية" الجديدة، والتي ستسمح للآباء بمعرفة كم من الوقت يقضيه أطفالهم في الشبكة الاجتماعية يومياً، كما سيكون بإمكانهم تحديد فترة زمنية معينة يومية لاستخدام الطفل للتطبيق.

كما أعلن "إنستغرام" أيضا عن ميزة Take a Break والتي ستذكرالمستخدمين الصغار بضرورة أخذ استراحة عند الاستخدام المطول للتطبيق، وباتت هذه الميزة متوفرة حاليا في نيوزلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا، ومن المفترض أن تصل بقية بلدان العالم مطلع العام القادم.

وسيحصل "إنستغرام" أيضا على ميزة تمنع الأشخاص الغير موجودين كأصدقاء في حسابات الأطفال والمراهقين من التعليق على منشورات هذه الفئة من المستخدمين، وذلك لحماية الأطفال من التعليقات المؤذية أحيانا.

وتختبر "إنستغرام" ميزة جديدة أيضا يمكن من خلالها حذف الإعجابات والتعليقات القديمة على التطبيق بصورة جماعية.