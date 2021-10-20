زوكربرغ يغّير علامة "فيسبوك" الأسبوع المقبل

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

علمت "البيان" من مصادر مطلعة أن قال مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك سيقوم خلال الأسبوع المقبل بتغيير علامة موقع عملاق التواصل الاجتماعي ليعكس الاسم الجديد عالم "ميتافيرس" Metaverse أو العالم الموازي، الذي تنصهر فيه الحدود الفاصلة بين العالمين الحقيقي والافتراضي، فيما

أشارت المصادر أن "ميتافيرس هو وصف مفهوم أو النموذج الذي ستؤول إليه الإنترنت في المستقبل.

ومن المتوقع أن يقوم زوكربرغ بتغيير اسم فيسبوك خلال مؤتمر الشركة السنوي الذي سيعقد في 28 أكتوبر تحت اسم "كونيكت" Connect ومن المحتمل أن يكون تطبيق فيسبوك أحد المنتجات التابعة لشركة أم تشرف كذلك على إنستغرام وأوكيولوس ةةاتس آب التي تتملكها الشركة.

وأوضحت المصادر خلال جيتكس جلوبال أن العالم الموازي عبارة عن بيئة افتراضية في الفضاء الرقمي سيكون بوسع المشتركين الدخول إليها عبر نظارتهم الافتراضية واختيار الهيئة أو الشكل الذي يريدونه والتواجد افتراضياً مع آخرين في المكتب أو المقهى أو غير ذلك من خلال نظاراتهم الافتراضية التي تعتبر الركن الأساسي لهذا العالم الغريب.

ويعمل لدى فيسبوك اليوم أكثر من 10,000 موظف في شركة نظارات الواقع الافتراضي "أوكيولوس" التي استحوذ عليها فيسبوك في 2014 بصفقة بلغت 2 مليار دولار.

ويتوقع خبراء أن يكون عالم زوكربرغ الموازي العربة الجديدة التي ستتسابق شركات التكنولوجيا للقفز عليها، بالرغم من أن «ميتافيرس» قد يستغرق سنوات قبل أن يرى النور. حيث بدأت شركات مثل "مايكروسوفت" و"إنفيديا" و"إيبك غيمز" بالفعل باستكشاف الفرص التي يحملها هذا العالم، فيما يرجح خبراء أن يواجه زوكربرغ مقاومة من باقي الخمسة الكبار (أمازون، مايكروسوفت، آبل، جوجل) بخصوص حصصهم في هذا العالم، وإن كانت فيسبوك ستكون المستفيد الأكبر مستفيدة من مستخدميها الذين يصل عددهم اليوم إلى 3.5 مليار نسمة على الأقل.