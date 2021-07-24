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    موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها 5G

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    كشفت موتورولا عن G100 الجديد الذي طورته ليحمل مواصفات تعتبر من بين الأفضل في أجهزتها المحمولة حتى الآن.

    ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (168/74/9.7) ملم، وزنه 207 غ.

    أما الشاشة فمن نوع بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.بحسب روسيا اليوم.

    ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

    والكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+16+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.

    وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ تايب سي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

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