موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها 5G
كشفت موتورولا عن G100 الجديد الذي طورته ليحمل مواصفات تعتبر من بين الأفضل في أجهزتها المحمولة حتى الآن.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (168/74/9.7) ملم، وزنه 207 غ.
أما الشاشة فمن نوع بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.بحسب روسيا اليوم.
ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
والكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+16+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.
وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ تايب سي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.