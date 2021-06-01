"آيفون 13".. تسريبات تكشف مواصفات غير مسبوقة

المصدر: وكالات

كشفت تقارير تقنية عن تشريبات هواتف "آيفون 13" ستكون شبيهة بالإصدار "12" من حيث الأبعاد، وستشغل الكاميرا الخلفية مساحة أكبر، حيث يشاع أنها ستحتوي على مستشعر أكبر.

وستدمج هواتف "آيفون 13" شاشات بتقنية "أوليد"، والتي ستدعم معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هيرتز.

كما ذكرت تقارير تقنية أن عدداً من الشركات المتخصصة في توريد أجزاء من هواتف "أبل"، قد بدأت في تصنيع قطع من "آيفون 13".

ومن بين تلك الشركات التي تحدثت عنها التقارير "تي إس إم سي"، والتي تصنّع شرائح لأجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن تلك التقارير تشير إلى عزم "أبل" إطلاق الإصدار 13 من "آيفون"، في شهر سبتمبر المقبل، رغم الأزمة التي تعصف بصناعة التقنية جرّاء تفشي كورونا حول العالم.

كذلك أكد تقرير بأن "سامسونغ" و"إل جي"، بدأتا بإنتاج شاشات "أوليد"، والتي ستكون مدمجة في جميع طرازات "آيفون 13".

كما تشير تسريبات إلى توفير "أبل" لتقنية "برو موشن" في هواتفها القادمة، الأمر الذي يمنح شاشات العرض معدل تحديث مرتفع.

وذكر موقع "ذا إيليك" المتخصص بالأخبار التقنية، عن إمكانية إضافة شاشات "إل تي بي أو أوليد"، التي تجعل معدل التحديث مختلفا اعتمادا على ما يظهر على الشاشة، وهو ما يحافظ على عمر البطارية.