"تويتر" يختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها

اختبر "تويتر" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، وتسمح الخدمة التي أطلق عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على "تويتر" إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أي شخص يستخدم "تويتر" باللغة الإنجليزية حالياً يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز "تيب جار" إلى صفحة معلوماتهم.

وهذه المجموعة تشمل الصحافيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح. في الوقت نفسه يعتزم "تويتر" توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

في الوقت نفسه يمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة "أندوريد" إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية "سبيسز" التي أطلقتها "تويتر" لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي "كلوب هاوس". وكانت "تويتر" قد وسعت نطاق توافر خدمة "سبيسز" لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.