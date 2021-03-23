سامسونغ تطلق تحديثات جديدة لـ Galaxy Tab في الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن تفاصيل التحديثات الجديدة التي أضافتها لجهازي Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7+ ، والتي من المتوقع أن تنال رضا وإعجاب المستخدمين في الإمارات بفضل التحسينات البرمجية الجديدة على مستوى واجهة المستخدمين الموحدة "One UI 3" والتصميم الخارجي.

وتتيح الترقيات البرمجية الجديدة لواجهة الاستخدام "One UI 3" للمستخدمين تحقيق وإنجاز المزيد باستخدام أجهزتهم وقدرات الاتصال والتفاعل التي توفرها وذلك بهدف الارتقاء بتجارب الاستخدام وقدرات الاتصال التي توفرها منظومة أجهزة Galaxy.

ويتوفر كلا الجهازين الآن بلون كحلي جديد يتناسب مع نمط الحياة العصري للمستخدمين ليستمتعوا بطلة أكثر تألقاً.

وتهدف سامسونغ من خلال توفير الميزات والتحديثات الجديدة لجهازي Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7+ إلى منح مستخدمي منظومةGalaxy المزيد من القيمة ليستمتعوا بتجارب متصلة ومتكاملة وأكثر فائدة وسلاسة.