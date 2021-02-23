تونسي يكتشف ثغرة خطيرة في "إنستغرام"

المصدر: وكالات

اكتشف شاب تونسي ثغرة أمنية خطيرة في "إنستغرام"، تتعلق بمنظومة السلامة، إذ سمحت لمستخدمين غير مصرح لهم بتعديل إعدادات أي حسابات على الشبكة، ما دفع "فيسبوك" مالكة التطبيق لمنحه مكافأة وصلت إلى 25 ألف دولار، في محاولة لكسب ثقة العملاء، فيما تعهد مطوروها بإصلاح الثغرة بشكل عاجل، وفقاً لعكاظ السعودية.

يذكر أن مكتشف الثغرة محمد العجيمي ذي الـ23 عاماً، أكد في لقاء تلفزيوني "الثلاثاء" أنه تلقى مكافآت عدة في أوقات متفرقة عامي 2019 و2020 لاكتشافه ثغرات مماثلة في التطبيقات التابعة للشركة.