واتساب: خصوصيتكم محفوظة وكل ما يتم مشاركته سيبقى سرياً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد موجة الجدل الكبيرة التي أثارها تحديث واتساب الجديد، وانتقادات واسعة طالت البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة بعض التقنيين إلى الانتقال إلى برامج أخرى بزعم انتهاك الخصوصية.

أصدر واتساب اليوم بياناً، أظهر فيه الحقائق حول سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق.

وإليكم أبرز ما قالته الشركة في توضيحاتها:

• كل ما يتم مشاركته مع أصدقائكم سيبقى سرياً.

• لا يوجد أي طرف ثالث في المشاركة.

• واتساب لا تشارك الأرقام ولا البيانات الشخصية.

• واتساب لا تشارك الموقع أو الرسائل.

وكان واتساب قد أعلن منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير القادم. وتسمح السياسية الجديدة لـ "واتساب" بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.