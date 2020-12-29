مفاجأة غير سارة للملايين من مستخدمي واتسآب ليلة رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

يحضر تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp واتسآب مفاجأة غير سارة للملايين من مستخدميه ليلة رأس السنة، حيث يتوقف على ملايين من الهواتف التي لم تعد صالحة لدعم تحديثاته وميزاته الجديدة والقدرة على تشغيلها بشكل طبيعي.

وبحسب ما نقل موقع صدى البلد عن صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الهواتف ذات أنظمة التشغيل القديمة والتي صدرت من سنوات كثيرة لن تستطيع أن تدعم تحديثات تطبيق واتسآب بشكل طبيعي وميزاته الجديدة لذلك لن يعمل تطبيق واتسآب عليها ولن يصدر لها تحديثات جديدة.

وسيتوقف التطبيق عن دعم هواتف آيفون القديمة التي تعمل بداية من نظام التشغيل iOS 9 والتي صدرت في عام 2015 والهواتف الأقدم منها، أما هواتف نظام أندرويد فستكون بدءاً من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Android 4.0.3 الذي صدر في عام 2011 والأقدم منها.

ولن يدعم واتسآب الهواتف الآتية:

هواتف آيفون

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

هواتف أندرويد

Samsung Galaxy S3 and newer

Samsung Galaxy Note

HTC Sensation

HTC Thunderbolt

LG Lucid

Motorola Droid 4

Sony Xperia Pro and newer

ولكيفية معرفة نظام التشغيل الموجود على هاتفك:

هواتف آيفون

اذهب إلى إعدادات هاتفك Settings ثم حدد الخيار العام General option ثم اضغط على خيار المعلومات Information، وستظهر لك بيانات الهاتف وإصدار البرنامج الذي قمت بتثبيته عليه.

هواتف أندرويد

اذهب إلى قائمة الإعدادات Settings الرئيسية لهاتفك ثم اضغط على خيار حول النظام About System أو حول الجهاز About Device وستظهر لك المعلومات التي يمكنك من خلالها معرفة نظام التشغيل الذي يعمل به جهازك.