تطوير برمجيات جديدة في "غوغل كروم"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد تقرير نشرته شركة "غوغل" أن تقنيات ParitionAlloc التي تعمل على تطويرها حالياً ستحسن عمل تقنيات MiraclePtr، ما سينعكس إيجاباً على زيادة أمن وخصوصية البيانات أثناء استعمال الإنترنت.

وأوضح المطورون في الشركة أنهم يعملون على تطوير برمجيات جديدة ستسمح لـChrome بالاعتماد بشكل أفضل على واجهات TerminateProcess الموجودة في أنظمة ويندوز، وفقاً لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكروا أن هذا الأمر سيساعد المتصفح على إنهاء حركة البيانات عبر الأجهزة مباشرة بعد إغلاق صفحات التبويب، ما سيقلل استهلاك الطاقة، ويسرع عمل أنظمة الحواسب بشكل عام.

يُذكر أن متصفح Chromeيحوي بعض المشكلات التي تؤرق مستخدميه على الحواسب والأجهزة الذكية، أهمها مشكلة ضغط حركة مرور البيانات عبر ذواكر الوصول العشوائي في تلك الأجهزة ما يتسبب ببطء عملها أحياناً، وذلك برغم انتشار المتصفح الواسع واعتماده من قبل ملايين مستخدمي الإنترنت.