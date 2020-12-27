نصيحة من أشهر مطور وتقني سعودي: لا تفتح هذه الملفات أبداً

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم عبدالعزيز الحمادي، أشهر مطور وتقني في المملكة العربية السعودية، ومشرف مجتمع Google للمطورين في المملكة نصيحة ثمينة عبر حسابه في "تويتر" لجميع من يستخدمون البريد الإلكتروني، سواء في الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

وقال الحمادي: "إذا وصلك بريد إلكتروني من أي شخص -حتى أخوك- فيه مرفق صيغته أحد التالي فاحذر تفتحه نهائياً". وصيغة الملفات هي: " EXE، JAR، BAT، PSC1، VB، VBS، MSI، CMD، REG، WSF".

وأضاف الحمادي بأن هناك مجموعة من الصيغ الأخرى عليك فحصها ببرنامج مكافحة الفيروسات بعد تحميلها وقبل فتحها، وهي: " ZIP، RAR، 7Z، DOCX، XLSX، PPTX، DOCM، XLSM، PPTM".

وختم الحمادي كلامه قائلاً: "لا تفتح أي مرفق من مرسِل لا تعرفه".